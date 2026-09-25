Trabzonspor taraftarları, ezeli rakip Galatasaray'ı Papara Park'taki kalesinde 4-0'lık net bir skorla yendikleri tarihi ve yankı uyandıran galebeyi kutlamayı henüz bitirmemişti ki, yeşil dikdörtgenin dışında baş rolünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bulunduğu yeni bir fırtına patlak verdi.









Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşaviri, Türk "61 saat" sitesine göre, büyük derbinin ardından yaşanan olaylar üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik geniş kapsamlı bir sevk paketi açıkladı.

Trabzonspor'un başkanı soruşturmaya çağrıldı

Sevk listesinin başında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesine dayanılarak herhangi bir tedbir kararı alınmadan disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yer aldı.

Doğan'ın sevki, maç sonunda basına yaptığı ve görünüşe göre Futbol Federasyonu nezdinde sıradan karşılanmayan açıklamalarda "futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeler" nedeniyle gerçekleşti.

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4-0'lık skorda kaybeden taraf olan Galatasaray da cezalardan uzak kalmadı; sevkler, kulüpten üç üyeyi de kapsadı; ayrıca kulübün kendisi de bir kurum olarak, karşılaşma sırasında taraftarlarından çıkan "hakaret içerikli ve saldırgan tezahüratlar" nedeniyle talimatın 53. maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk edildi.

Buruk ve Ogunçoku: tedbir kararları

Federasyonun kararları teknik heyeti ve futbolcuları da kapsayacak şekilde genişledi; Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk, aynı maçtaki "sportmenliğe aykırı davranış" suçlamasıyla 20 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbir olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca takımın oyuncusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun da "hukuka aykırı davranış" suçlamasıyla aynı tarihten itibaren yine tedbir olarak aynı kurula sevkine karar verildi.

Böylece Trabzon'daki tarihi 4-0 gecesi, salt bir futbol kutlamasından, önümüzdeki günlerde Türk futbolunun temellerini sarsabilecek ağır cezaların habercisi olan, disiplin masasındaki sıcak bir dosyaya dönüştü.







