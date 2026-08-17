Monaco kulübü, devam eden yaz transfer döneminde Arap yıldızlardan biriyle anlaşmaya kilitlenmiş durumda.

"Football Italia" ağının aktardığına göre, Monaco, Frosinone'nin kanat oyuncusu Cezayirli Fares Ghedjemis ile anlaşmak için teklifini yükseltti; öte yandan bu transfer için Beşiktaş, Celtic ve Glasgow Rangers'ın da güçlü bir rekabet içinde olduğu belirtiliyor.

Haberde, İtalyan kulübünün Ghedjemis'ten vazgeçmek karşılığında 20 milyon euroya varan bir maddi bedel elde etmeye yaklaştığına dikkat çekildi.

Transfer piyasası, önümüzdeki ay 24 yaşını dolduracak oyuncunun kadroya katılması için yaz boyunca gerçek bir mücadeleye sahne oldu; Frosinone ise onun satışından yüksek bir maddi getiri elde etmek konusunda ısrarcı.

Frosinone, ocak ayında 8 milyon euroluk teklifleri zaten reddetmişti; sonrasında takımın Serie A'ya yükselmesine katkı sağlayan performansları sayesinde oyuncunun değeri iki katından fazla arttı.

Ghedjemis, İtalya İkinci Ligi'nde 37 maçta 15 gol atıp 3 gole de asist yaptı.

Frosinone, Celtic ve Rangers'ın sunduğu birçok teklifi geri çevirdi; şu an itibarıyla ise asıl rekabetin Monaco ile Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş arasında olduğu görülüyor.

Belçikalı transfer piyasası uzmanı "Santi Aouna"ya göre Beşiktaş oyuncuya daha iyi kişisel şartlar sunuyor, ancak Ghedjemis Monaco'ya transfer olmayı tercih ediyor.

Frosinone ise beklemeyi ve transfer piyasasında kulüpleri kendi aralarında rekabet ettirmeyi tercih ediyor; bu sırada oyuncunun satışı için istenen fiyat artmaya devam ediyor ve şu anda 20 milyon euroya yaklaşmış durumda.