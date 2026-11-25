Glasner takımın standartlarını sorguladı
Forest, Premier Lig'deki ilk 11 maçının yalnızca ikisini kazanarak düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken Glasner, cuma günü City Ground'da oynanacak Chelsea maçı öncesindeki basın toplantısında eleştirilerini sakınmadı. “Bir kurumda istikrar için standartlar gerekir” dedi. “Buraya katılan herkes bu standartlara uymayı taahhüt eder. Açık konuşmak gerekirse standartların yeterince yüksek olmadığını düşünüyorum.”
Glasner şöyle devam etti: “Dört yıldır burada olup İngilizce konuşamayan oyuncularımız var. İtalya'ya giderseniz üç ay sonra her oyuncu röportajını İtalyanca verir.”
“Avusturya'da evinde kal”
Glasner aynı kuralın kendisi için de geçerli olduğunu vurguladı: “İngiltere'de teknik direktörlük yapmak istiyorsam İngilizce konuşmalıyım. İtalya'da teknik direktörlük yapmak istiyorsam İtalyanca konuşmalıyım. Aksi hâlde Oliver Glasner, kendi lehçenle konuşmak istiyorsan Avusturya'da evinde kal. Orada herkes seni anlar ama başka hiçbir yerde anlamaz.”
Forest, geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmasına rağmen ligden düşmekten kıl payı kurtuldu. Glasner, “Bunun, iddialı hedeflerimizi korurken çözmemiz gereken birçok sorunun olduğu bir geçiş sezonu olacağını biliyorduk” dedi.
Marinakis'le transfer görüşmesi
Glasner, Marinakis'le görüşmek için pazartesi günü Londra'ya gitti. BBC Sport'a göre Forest, ocakta beşe kadar oyuncuyu kadrosuna katmayı umuyor. Glasner, Marinakis'in kendisine “Kadroyu, ekibi ve çalışma ortamını iyileştirmek için neye ihtiyacın var, burada ne istiyorsun?” diye sorduğunu açıkladı.
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Glasner sözlerini şöyle sürdürdü: “Nottingham Forest için en iyisini istiyor, buradaki herkes için en iyisini istiyor. Kadroyu, ekibi ve çalışma ortamını iyileştirmemiz gerekiyor; görüştüğümüz konu da bu. Harika bir toplantıydı ve altı saat yolculuk yapmaya değdi.”
Forest, City karşısındaki galibiyeti tekrarlamak istiyor
Yavaş başlangıca rağmen Glasner'ın Forest yönetiminin tam desteğini koruduğu belirtiliyor. Takımı, Chelsea'yi ağırladığında üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışacak.
Forest, bu ayın başlarında Manchester City'yi 3-1 yendi ve Xabi Alonso'nun takımına karşı da benzer bir performans sergilemeyi umuyor.