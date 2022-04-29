2021-22 sezonu sonuna dört maç kala ligde atılan sadece dört gol. Lionel Messi onu daha önce hiç görmediğimiz gibi...

Yedi kez Ballon d'Or kazananı, Barcelona'da düzenli olarak astronomik gol sayılarına ulaştı. Camp Nou'da art arda 12 sezon boyunca Messi, en az 25 lig golü attı. Buna 2011-12'de 50 gol de dahil.

Bununla birlikte, Barcelona sonrası ilk macerasında çift hanelere ulaşması pek olası değil.

Nitekim, Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino Perşembe günü, odak noktasının Kylian Mbappe'nin hem ligin en skorer ismi hem de en çok asist yapan oyuncu olarak bitirmek olduğunu belirtti. Mbappe'yi ellerinde tutmak için her şeyi yapıyorlar.

Mbappe'nin patlamaya hazır bu sezonu ironik bir şekilde Messi'nin takıma katılmasıyla geldi.

Messi'nin kötü geçen sezonunda bir talihsizlik de söz konusu. Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir futbolcu ondan daha fazla direği bulmadı. Şutlarının sekizi direği bulurken bu sayı gollerinden 2 kat fazla.

Onu eleştirenler performansını çöpe atmayı sevse de – kendi taraftarları bile bu sezon onu yuhaladı.

Performansı bir gol bulma prizmasıyla analiz edildi.

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Yeni rolü ve PSG'nin bir bütün olarak yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, Messi'nin kişisel mücadeleleri orantısız bir şekilde eleştirildi. Elbette gol sayısının bu kadar az olması kabul edilemez.

Messi, PSG'ye geldikten birkaç hafta sonra Sport'a verdiği demeçte, "Burası, oyunların ateşli bir şekilde tartışıldığı, çok fazla ileri geri gidilen daha fiziksel bir lig" dedi. "Oyuncular güçlü ve hızlı. Fiziksel olarak çok değişken.

"İspanya'da tüm takımlar daha fazla topla oynamaya çalışıyor ve iyi baskı yapmazsanız topu sizden alıyorlar. Ancak en büyük fark fizikseldir.”

Pochettino, vatandaşının karşılaştığı zorlukları da açıkladı.

El Pais'e Şubat ayında verdiği demeçte, "Covid, sakatlıklar ve Arjantin milli takımı arasında uyum şansı sınırlıydı" dedi.

“Asla mazeret üretmedi ve biz de yapmadık. Ama o asla Barcelona dışında bir kulüpte oynamadı ve yeni bir takıma geldiğinizde her zaman doğal bir alışma sürecinden geçersiniz.

"Sakatlıklar, seyahat etmek ve takım arkadaşlarınızla birlikte olamamak, takımın uyum sağlama veya kendinizin en iyi versiyonunu bulmanız için gereken süreyi uzatır."

Ve düzenli olarak oynadığından beri, sihrinin hala sürdüğü açıktı, sadece dünyanın her yerindeki hayranların onu görmeye alıştığı şekilde değil.

Messi, üretken bir golcü yerine üretken bir takım arkadaşlarına gol sağlayan oyuncu haline geldi.

Cristiano Ronaldo, yaşının ilerlemesiyle oyununu bir santrfora çevirmişti. Böylece gol noktasında daha üretken bir tablo çizmişti. Arjantinli yıldız da artık orta saha ve hücum arasında diğer oyunculara fırsatlar sağlamak için alanlar yaratıyor. Bundan en çok faydalanan ise Mbappe.

Messi, bu sezon her 138 dakikada bir asist oranıyla 13 lig golü attırdı.

Tüm Avrupa'da bu sezon 10'dan fazla tam maç oynayan ve her üç saatte bir asist hızının altında olan sadece dört oyuncu var. Messi'yi gölgede bırakan tek kişi Barcelona'dan eski takım arkadaşı Ousmane Dembele.

Yaratılan şans başına dakika açısından, Avrupa'nın beş büyük liginde en iyi 20 oyuncu arasında rahatça yer alıyor. Neymar bu alanda PSG'de lider.

Messi'nin hala elit rakamlar yayınladığına şüphe yok, ancak bunlar taraftarların Barcelona'da geçen 15 yılda alıştıklarından farklı bir kapasitede.

Bu arada, zaman ve mekan sağlandığında neler yapabileceğine dair parlak ipuçları da oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye veya Ligue 1'de Lens'e attığı gol bu durumun örneklerinden.

O halde Messi'nin ölümü biraz abartılı oldu. PSG'ye zor bir geçişin ardından artık takımın bir parçası. Mbappe süperstar olabilir, ancak Arjantinli'nin rolü yadsınamaz.