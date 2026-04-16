Dört kez Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu sürpriz bir karar vererek futbol kariyerine derhal son verdi

Terence Kongolo profesyonel futbol kariyerine derhal son veriyor. 32 yaşındaki savunma oyuncusu bunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kongolo, “Bugün nihayet anladım ki yolculuk sona erdi” diye yazdı. “Bu muhteşem oyunun bana öğrettikleri için son derece minnettarım.” Ardından kariyerindeki en özel anları yad etti.

Kongolo yazının sonunda şöyle diyor: “Oynadığım her takımın tüm antrenörlerine teşekkür etmek istiyorum. Aynı şey, yıllar boyunca tüm takım arkadaşlarım, ailem, arkadaşlarım ve son olarak da yolculuğumun farklı aşamalarında bana destek olan taraftarlar için de geçerli. Teşekkürler.”

Kongolo, Şubat ayından beri Gürcü takımı FC Iberia 1999 ile sözleşme altındaydı. Bundan önce, NAC Breda ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra bir süre kulüpsüz kalmıştı. Kongolo, Iberia formasıyla bir maça çıktı.

Kongolo, 2012 yılında Feyenoord'un A takımında ilk kez forma giydi. Sonunda Rotterdam ekibi için 138 resmi maçta forma giydi.

Daha sonra AS Monaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre AC, Rapid Wien, NAC ve son olarak Iberia formalarını giydi. En yüksek transfer ücreti 2018 yılında Huddersfield'ın onu Monaco'dan 20 milyon avroya transfer etmesiyle gerçekleşti.

Kongolo, Mayıs 2014'te Hollanda milli takımında ilk kez forma giydi. Bir ay sonra, 2014 Dünya Kupası'nda Oranje kadrosunda yer aldı. O turnuvada sadece bir kez sahaya çıktı. Toplamda sol ayaklı oyuncu dört kez milli formayı giydi.