2000 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Portekizli yıldız Luis Figo, 2026 Dünya Kupası finaline ulaşmalarına rağmen Lionel Messi ve Lamine Yamal ikilisini bu yılın Ballon d'Or ödülünün önde gelen adayları listesinden çıkararak, buna karşılık ödülü kazanmaya aday olarak 4 farklı isim gösterdi.

Figo, Rodri'nin Dünya Kupası'nda sergilediği performansın onu adaylar arasında öne çıkardığını belirterek, İspanyol orta saha oyuncusunun turnuva boyunca sergilediği üstün seviyelerin ardından şansını artırdığını vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin bugün çarşamba günü aktardığı açıklamalarında Figo şunları ekledi: "Rodri harika bir Dünya Kupası geçirdi ve bu, Ballon d'Or yarışında terazinin kefesini onun lehine çevirebilir."

Figo, Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisinden bahsedilmesinin doğal bir durum olduğuna işaret ederek şöyle açıkladı: "Transferin tamamlanmasının zor olacağını düşünüyorum çünkü Manchester City ile bir sözleşmesi bulunuyor, ancak herkes Real Madrid'in her zaman dünyanın en iyi oyuncularıyla anlaşmaya çalıştığını biliyor."

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Portekizli yıldız, sergilediği büyük turnuvanın ardından Fransız Kylian Mbappé'nin de öne çıkan adaylar arasında yer almayı hak ettiğini, Rodri'nin dikkat çekici gol sayıları veya asist rakamlarına ulaşmamasına rağmen belirtti.

Şunları söyledi: "Rodri gol veya asist açısından çok parlamamış olsa da olağanüstü bir turnuva geçirdi. Ayrıca Mbappé de Dünya Kupası'nda sergilediği performans sayesinde adaylar arasında yer almalı."

Figo ayrıca listesine Paris Saint-Germain'in ikilisi Portekizli Vitinha ve Fransız Désiré Doué'yi de dahil ederek, sezon boyunca sergiledikleri performansın, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının ardından, onları ödül için öne çıkan rakipler arasına soktuğuna işaret etti.

Şunları ekledi: "Vitinha ve Doué'nin, özellikle Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası kendileri açısından en iyi turnuva olmasa da harika bir sezon geçirdiğini düşünüyorum, ancak adaylar listesinde yer almayı hak ediyorlar."

Hak edilmiş bir kupa

Öte yandan Figo, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği seviyeyi övdü ve kupayı kazanmayı fazlasıyla hak ettiğini değerlendirdi.

Şöyle açıkladı: "İspanya sadece final maçında değil, turnuva boyunca en iyi takımdı. Sadece bir gol yedi, en istikrarlı takımdı ve en iyi futbolu oynadı, dolayısıyla kupayı kazanması hak edilmişti."

Figo ayrıca Portekizli José Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırmak üzere geri dönüşüne değinerek, önündeki en önemli görevin takımı yeniden kupa kürsüsüne taşımak olduğunu vurguladı.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Real Madrid için şu anda en önemli hedefin, iki sezon kupasız kaldıktan sonra yeniden kupalar toplamaya dönmek olduğunu düşünüyorum."