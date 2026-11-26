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Bayern Münih, OSC Lille karşısında sezonun ilk yenilgisini aldı. Geri dönen oyuncular umut verse de takımın şu anki en büyük sorununu onlar da çözemeyecek. Büyük sezon hedefleri için ciddi endişeye kapılmak ise henüz erken.

Kasım 2026'daki Bayern Münih'i tek bir pozisyonla anlatmak gerekseydi, bu Aleksandar Pavlovic'in OSC Lille karşısında kendi kalesine attığı gol olurdu. Ethan Mbappe'nin şutu direkten dönüp Pavlovic'in önüne düştü. Şaşkına dönen oyuncu, topu kontrolsüz ve beceriksizce kendi kalesine gönderdi . Skoru 2-1'e getiren bu gol maçın sonucunu belirledi ve Bayern Münih'in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu kusursuz biçimde özetledi.

Münih ekibi haftalar boyunca tüm zorluklara direndi. Jamal Musiala'nın hastalığı, Joshua Kimmich'in babasının ölümü, Vincent Kompany'nin fenalaşması ve ardından takımın başında olamaması, peş peşe gelen sakatlıklar... Bayern Münih, bütün bu sıkıntıların ortasında tam üç hafta önce Atletico Madrid deplasmanında etkileyici bir 2-0'lık galibiyet almayı başarmıştı. O galibiyet şimdi çok uzak bir geçmişte kalmış gibi görünüyor.

O zamandan beri Münih ekibi kaptan Manuel Neuer'in yanı sıra en iyi iki hücum oyuncusu Harry Kane ve Michael Olise'den de kendi kontrolü dışındaki nedenlerle mahrum kaldı. Güçlü kulüp yöneticileri ise Musiala'ya karşı kamuoyu önünde yürüttükleri kampanyayla gereksiz bir tartışma cephesini kendi elleriyle açtı. Görünüşe göre tüm bunlar bir araya gelince fazla geldi.

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Cuma günü Bundesliga'da düşme tehlikesi yaşayan 1. FC Köln karşısında evinde ancak sönük bir beraberlik alabildi. Kompany, Lille karşısında ise seçenekleri olmadığı için Bayern döneminin belki de en sıra dışı ilk 11'ini sahaya sürdü: Pavlovic 10 numarada, Konrad Laimer santrforda başladı. Öne geçtiği iyi bir ilk yarının ardından eksiklerle sahaya çıkan takım, ikinci yarıda Kompany yönetiminde daha önce nadiren, belki de hiç görülmediği kadar kötü oynadı ve sezonun ilk yenilgisini aldı . Peki Bayern Münih'i şimdi ne bekliyor?

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PSG örneği Bayern Münih'i rahatlatmalı

Öncelikle Münih ekibinin şu an hiç ihtiyaç duymadığı bir şey: çok kısa sürede çok sayıda maç. Bayern Münih'i üst üste iki yoğun maç haftası daha bekliyor. Bunlar arasında gerçekten belirleyici olan tek karşılaşma, gelecek salı günü Almanya Kupası son 16 turunda, ikinci ligin lideri Hertha BSC'yi evinde ağırlayacağı maç. Sezonun bu aşamasında Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşanacak puan kayıpları can sıkıcı olsa da bundan öteye gitmez. Böylesine zorlu bir dönemi ilkbahar yerine şimdi geçirmek daha iyi. Gergin duruma rağmen büyük sezon hedefleri şu anda ciddi bir tehlike altında değil.

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un iki puan gerisindeler ve kış arasına kadar onları nispeten kolay rakipler bekliyor. Münih ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de doğrudan son 16 turuna katılmaya yetecek sekizinci sıranın iki puan uzağında. Noel'den önce yalnızca sondan ikinci sıradaki Slavia Prag'a karşı bir iç saha maçı var. Ardından Manchester United deplasmanına gidecek, sonrasında Betis Sevilla'yı evinde ağırlayacaklar. Üç galibiyetle Münih ekibinin puanı 17'ye ulaşır. Lig aşamasının başlamasından bu yana ilk sekize girmek için 16 puan her seferinde yeterli oldu.

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Play-off turuna kalmamak elbette tercih edilir. Ancak son iki sezonun gösterdiği gibi, o turu oynamak da nihai sonucu belirlemek zorunda değil. Paris Saint-Germain her iki sezonda da fazladan bir tur oynadı ve sonunda iki kez de şampiyon oldu.

IMAGO

Bayern Münih'te Harry Kane'in yerini kim doldurabilir?

Kadro açısından yakında bir rahatlama yaşanabilir. Jamal Musiala, Lille karşısında ikinci kez oyuna sonradan girdi. Luis Diaz da aynı maçta sahalara döndü. Michael Olise ise cumartesi günü Hamburger SV karşısında kadroya dönebilir. Üçü de salı günü Hertha karşısında ilk 11 için aday olabilir.

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Ancak şu anki en büyük sorunu bu önemli üçlü de çözemeyecek: santrfor eksikliği. Harry Kane, sindezmoz yırtığı nedeniyle muhtemelen mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Kadrodaki en iyi iki alternatif Serge Gnabry ve Ismael Saibari de haftalarca forma giyemeyecek. Santrforda geçici olarak oynayan Laimer, Lille karşısında durmaksızın pres yapsa da kale önünde etkisiz kaldı. Tom Bischof ve Lennart Karl, Köln karşısında santrforda fark yaratamadı. Kompany'nin yakında bu pozisyonda Olise veya Diaz'ı denemesi mümkün.

Bir diğer doğal seçenek de gelecek vadeden Bastian Assomo'ya şans vermek. 16 yaşındaki oyuncu son dönemde durmaksızın gol atıyor: Almanya U17 Milli Takımı'yla üç maçta sekiz gol, Münih ekibinin Regionalliga'daki rezerv takımında üst üste iki maçta ikişer gol ve çarşamba günü U19 takımının Youth League'de Lille'i yendiği maçta bir gol ve bir asist. Assomo, yaz hazırlık döneminde dört maça çıkıp iki gol atarak A takım seviyesinde oynayabildiğini zaten kanıtladı. Ayrıca 1,90 metrelik boyuyla, şu anda forma giyebilecek diğer tüm adaylardan farklı olarak ceza sahasında fiziksel bir varlık sunar.

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Kulübün sportif yönetimi, dar kadroyu kendi altyapısından çıkan oyuncuların daha hızlı fırsat bulabilmesiyle de sürekli gerekçelendiriyor. Bir yıl önce Lennart Karl, 17 yaşındayken bu yoldan giderek çıkış yaptı. Öyleyse şimdi neden büyük yetenek Assomo denenmesin?

Bayern Münih: Vincent Kompany "mücadelenin tadını çıkarmak" istiyor

Ancak Münih ekibi, sezon hedeflerini tehlikeye atmamak için kış transfer döneminde, sonrasında oynayacağı çok daha zorlu maçlar öncesinde Kane'e deneyimli bir yedek bulmaya mutlaka çalışmalı. Sonuçta 33 yaşındaki oyuncunun mart ayında planlanan dönüşünün hemen ardından yeniden tam kapasiteyle oynayabileceği ve önceki performans düzeyine ulaşacağı kesin değil. Gnabry ve Saibari bu pozisyonda oynayabilir, ancak en iyi oldukları mevki burası değil.

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Kompany ise tüm sorunlara rağmen Lille yenilgisi sonrasındaki değerlendirmelerinde özellikle sakin bir tavır sergiledi. Açıkça eleştirmek veya baskıyı artırmak yerine, zorluklara daha büyük bir kararlılıkla karşılık veren olumlu bir anlayış oluşturmaya çalıştı. DAZN röportajında, artık meselenin "mücadelenin tadını çıkarmak" olduğunu neredeyse aynı sözlerle tam üç kez söyledi.

Mücadelenin tadını çıkarmanın yanı sıra Musiala hakkındaki tartışmaların sona ermesi de kısa vadeli başarı ihtimaline kuşkusuz katkı sağlar. Çarşamba sabahı yapılan açıklama bu yönde atılmış ilk adımdı . Ancak ikinci kaptan Joshua Kimmich, takım arkadaşını anlaşılır biçimde savunup kulüp yönetimini eleştirerek Lille'de bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kimmich, yönetimin Musiala'ya yaklaşımını "kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e yakışmayan" bir tutum olarak nitelendirdi . Güçlü yöneticilerin bu sözleri yanıtsız bırakıp bırakmayacağı belirsiz.