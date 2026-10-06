Dört grubun detayları: Yalnızca iki milli takım UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi

Mevcut uluslararası ara dönemi, UEFA Uluslar Ligi'ne odaklandı ve 4 hafta maç oynandı. Bu karşılaşmalar, takımların sıralamasını ve turnuvanın çeyrek finaline giden farklı yolları netleştirmeye katkı sağladı; bu da yarı finale, yani dörtlü finale yükselmeyi garantilemeden önceki belirleyici adım niteliğinde.

Belirtmek gerekir ki A Ligi'nde her gruptan birinci ve ikinci takımlar çeyrek finale yükseliyor. Geri kalan takımlara gelince, üçüncü sırada yer alan takımlardan en kötü iki takım ile dördüncü sırada yer alan takımlardan en iyi iki takım, küme düşmekten kurtulmak için bir play-off maçı oynuyor; dördüncü sırada yer alan takımlardan en kötü iki takım ise, İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, otomatik olarak alt lige düşüyor.

Şimdiye kadar yalnızca Portekiz ve İspanya milli takımları, 12 puanla tam puanı toplayarak çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın son iki haftası 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından çeyrek final kurası çekilecek (25-30 Mart 2027) ve yarı final maçları 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında oynanacak.

Birinci Grup

Fransa milli takımı 10 puanla zirvede yer alıyor; ikinci sıradaki İtalya milli takımının 3 puan önünde bulunuyor. Belçika milli takımı 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yarıştan çıktı ve ancak bir mucizeyle üçüncü sıraya yükselebilir.

İkinci Grup

Turnuvanın en çekişmeli grubunda Hollanda ve Yunanistan milli takımları, 8'er puanla zirveyi paylaşıyor. 5 puana sahip Almanya hâlâ birinci sırada tur atlama şansını elinde bulunduruyor; hiç puanı olmayan Sırbistan ise küme düşmekten kurtulmaya çalışıyor.

Üçüncü Grup

Uluslararası ara dönemde art arda dört galibiyetle kusursuz bir performans sergileyen İspanya, üçüncü grubun tartışmasız lideri konumunda ve çeyrek finale yükselmeyi şimdiden garantiledi. İspanya'nın liderliğini tehdit eden tek takım ise 9 puanla ikinci sırada yer alan İngiltere. Hırvatistan şu anda üçüncü sırada bulunuyor ancak çeyrek finale ulaşma yönünde gerçekçi bir şansı yok. Hiç puanı olmayan Çek Cumhuriyeti ise hâlâ küme düşmekten kurtulma şansına sahip.

Dördüncü Grup

Portekiz milli takımı, 12 puanla tam puanı toplayarak çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantiledi ancak 6 puanla ikinci sırada yer alan Danimarka milli takımı nedeniyle liderliğini henüz garantileyebilmiş değil. Galler ve Norveç milli takımları ise kaderlerini belirleyecek iki maç oynayacak: çeyrek finale ulaşmak, play-off'a kalmak ya da küme düşmeyle yüzleşmek.



