Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Leeds'in Chelsea'yi 4-1'lik skorla ezdiği maçta, hakem Michael Oliver sahada penaltı kararı vermeseydi Leeds'in penaltı kazanamayacağını düşünüyor.

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Alonso'nun basın toplantısındaki açıklamalarını AOL yayımladı. Alonso, "Michael Oliver'ın penaltı kararının sert olduğunu düşünüyorum. VAR muhtemelen müdahale edip bu şekilde karar vermezdi. Bana göre penaltı değildi" dedi.

Geriye düştüğü maçı çeviren Leeds, 1999'dan bu yana Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini alırken, Premier Lig'deki son 4 maçında üçüncü yenilgisini yaşayan Chelsea'de Alonso üzerindeki baskı daha da arttı.

Ev sahibi ekip 25. dakikada Emanuel Emegha'nın golüyle öne geçti, ancak Leeds yalnızca 3 dakika sonra Noah Okafor'un topu uzak köşeye yerleştirmesiyle hızla eşitliği yakaladı.

Leeds, ikinci yarının başında kazandığı tartışmalı penaltıyla öne geçti. Jayden Bogle'ın kaleye şut denemesi sırasında Morgan Rogers'ın topa eliyle dokunduğuna karar verildi.

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Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından verilen penaltıyı Dominic Calvert-Lewin gole çevirdi. Bu andan itibaren oyunun kontrolünü ele geçiren Leeds, Okafor ve Brenden Aaronson'ın golleriyle iki gol daha buldu.

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Leeds'in üstünlüğüne rağmen Calvert-Lewin'in gole çevirdiği penaltı, maçın kırılma noktası oldu.

Karar hakkında sorulan Alonso, hakemin ve VAR'ın doğru kararı verdiğini düşünmediğini söyledi.

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Basın toplantısında konuşmasını sürdüren Alonso, "Hayır, katılmıyorum, katılmıyorum" dedi.

Penaltı konusundaki tutumundan geri adım atmayan İspanyol teknik adam, Calvert-Lewin'in öne geçiren golünden önce Chelsea'nin maçın kontrolünü kaybettiğini kabul etti ve takımının son yenilginin ardından kırılgan bir dönemden geçtiğini söyledi.

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Alonso, "İşler beraberlik golünden sonra ters gitmeye başladı ve değişiklikten sonra ivmemizi tamamen kaybettik" diye devam etti.

Alonso, "O ana kadar iyi bir performans sergiliyorduk. Bence pozisyon üretiyor, rakip yarı sahada çokça oynuyor ve baskıdan çıkmayı başarıyorduk. Ancak o andan itibaren onlar kazanabileceklerine inanmaya başladı, biz ise bu inancı kaybetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

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Alonso, "Sonrasında hiçbir anda iyi zihinsel hissi yeniden yakalayamadık, baskıdan çıkamaz hâle geldik ve kaleye yaklaşamadık. Bu da maçın gidişatını tamamen değiştirdi" diye ekledi.

Alonso, "Bugün muhtemelen zihinsel olarak kırılgan bir dönemden geçtiğimizi, bir darbe aldığımızda özgüvenimizin etkilendiğini ve bundan yeterli güç ve dirençle toparlanamadığımızı hissettim" diye vurguladı.

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Alonso, "Taraftarlar hayal kırıklığı yaşıyor çünkü beklentiler yüksek. Hayal kırıklıklarını anlıyorum. Gereken seviyede mücadele edemediğimiz anlar oldu" dedi.