Real Madrid, bugün salı akşamı yeni sezon için yaz hazırlıkları kapsamında oynanan kapalı hazırlık maçında rakibi Leganes'i 4-1 mağlup ederek geniş çaplı bir galibiyet elde etti.

Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun ikinci döneminde yönettiği başkent ekibi, Dünya Kupası tatilinden dönen bazı milli yıldızlarının da katılımıyla net futbol izleri sergiledi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Real Madrid maça, kaptanlık pazubandını taşıyan Federico Valverde'nin yanı sıra orta sahada Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in yer aldığı, 4-2-3-1 sistemine dayalı bir ilk on birle çıktı.

Mourinho'nun teknik imzası daha ilk dakikalardan itibaren; savunma hattında sıkı adam adama markaj, top kazanımının ardından uygulanan hızlı yüksek pres ve yetenekli Franco Mastantuono aracılığıyla kanatlardan gerçekleştirilen sürekli hücum hareketlenmeleriyle kendini gösterdi.

Başkent ekibinde skoru açan isim Valverde oldu; Güler'in ustaca yaptığı gole giden pası yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. Ardından forvet Gonzalo, Trent Alexander-Arnold'ın ortasında kafayı vurarak topu Leganes kalecisinin üzerinden ustalıkla ağlara yollayıp ikinci golü ekledi.

Rakibin tehlike yaratma oranı düşük olsa da Leganes, oyuncusu Naim'in kaleci Andriy Lunin'in kalesinde direğe çarpıp ağlarla buluşan sert vuruşuyla ilk yarı bitmeden farkı bire indirmeyi başardı.

İkinci yarıda başkent ekibi baskısını artırarak hücum üstünlüğünü sürdürdü; Mastantuono, Arnold'ın vuruşundan seken topu değerlendirerek üçüncü golü ekledi. Ardından defans oyuncusu Pulido kendi kalesine attığı golle skoru Real Madrid lehine dörde taşıdı.

Son dakikalarda Mourinho, altyapı ve akademi bölgelerinden pek çok oyuncuyu sahaya sürerek onlara fırsat verdi ve sezonun resmen başlamasından önce takımının son hatlarını çizmeye devam etti.