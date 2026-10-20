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imago-sport-1084654406.jpgZUMA Press Wire
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Dört genç oyuncuyla: Flick'in PSG karşısındaki cesareti, Şampiyonlar Ligi'nde benzeri görülmemiş bir olaya imza attı

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
Fransa
İspanya
Almanya

Barça'dan sürpriz kadro

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in Fransız devine karşı cesur bir kadroya güvenmesinin ardından, Paris Saint-Germain karşılaşmasının kapısından Şampiyonlar Ligi tarihine girdi.

"Opta" ağının istatistiğine göre, Barcelona turnuva tarihinde unvanı elinde bulunduran takıma karşı dört ergen oyuncuyla maça başlayan ilk takım oldu.

Dört ergen oyuncu şunlar: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal ve Xavi Espart.

Bernal, fiziksel hazırlık eksikliği yaşayan Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için Barça'nın orta sahasında yer aldı.

Bugünkü maçta Barcelona'da Eric Garcia ve Koundé ikilisi yer almıyor.

Barcelona, Paris Saint-Germain maçına şu kadroyla çıktı:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Orta saha: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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