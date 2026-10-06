Barcelona'nın bugün salı günkü antrenmanı, Hollandalı yıldız Frenkie de Jong'un takımla birlikte yapılan çalışmalara geri dönmesiyle olumlu bir haber getirdi.

Hollandalı orta saha oyuncusunun gruba dönmesi, geçtiğimiz aylarda onu sahalardan uzak tutan diz sakatlığından iyileşme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Barcelona'nın Instagram'daki resmi hesabı de Jong'un dönüşünü şu sözlerle karşıladı: "Frenkie antrenmanlara dönüyor! Takımla birlikte antrenmanlara katılmaya geri dönüyor! Tekrar hoş geldin, Frenkie de Jong".









De Jong, 2026 Dünya Kupası sırasında sağ dizinin iç yan bağında sakatlık yaşamış ve ameliyata başvurmadan konservatif tedavi yöntemini tercih etmişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

İyileşme süreci uzun ve kademeli oldu; oyuncu dün pazartesi günü bireysel antrenman yaptı, ardından durumu bugün takımla birlikte çalışmaya dönmesine izin verdi.

De Jong'un dönüşü, özellikle teknik direktör Hansi Flick için olumlu bir haber niteliği taşıyor; ancak takımla antrenmanlara katılması, onun henüz maçlara çıkmaya hazır hale geldiği anlamına gelmiyor.

Barcelona, oyuncuyu yaklaşık dört ay sahalardan uzak tutan sakatlığın ardından herhangi bir risk almak istemiyor ve bu nedenle dönüş sürecini temkinli bir şekilde yönetmeyi sürdürecek.

Karim Adeyemi'nin dönüşü

Karim Adeyemi de uluslararası ara sırasında Almanya Milli Takımı'yla katılımını tamamladıktan sonra Barcelona antrenmanlarına geri döndü. Oyuncu, Almanya'nın Hollanda ve Yunanistan karşılaşmalarında ilk 11'de yer aldı ve her iki maçta da sağ kanatta oynadı.

Adeyemi, Hollanda karşısında 80 dakika sahada kaldı ve 1-1 biten maçta bir gole asist yaptı; ardından Yunanistan karşısında 76 dakika forma giydi. Barcelona ile ise oyuncu üç maça ilk 11'de başladı; bu maçlarda üç gol atıp üç de asist yaptı.