Dördüncü üst üste yükselme olmadı: Wrexham, Premier Lig play-off'larına katılma şansını kıl payı kaçırdı

Wrexham AFC için üst üste dördüncü bir yükselme gerçekleşmedi. Birkaç yıldır Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in sahibi olduğu Galler kulübü, Championship'in son gününde Premier League'e yükselme play-off'larını kıl payı kaçırdı.

Championship'teki şampiyonluk yarışı, Coventry City'nin lehine çoktan sonuçlanmıştı. Bunun altında ise son maç gününün başlangıcında durum son derece heyecanlıydı.

İkinci sıradaki Ipswich Town, ikinci olarak doğrudan yükselme şansını elinde tutuyordu. Ancak puan kaybı durumunda Millwall ve Middlesbrough da umutlarını koruyacaktı.

Onların altında da her şey mümkündü. Southampton play-off'lara katılmayı garantilemişti, ancak Wrexham, Hull City ve Derby County de şanslarını koruyordu.

Ipswich, Cumartesi günü kendi sahasında Queens Park Rangers'ı rahatça mağlup etti ve böylece Coventry City ile birlikte Premier League'e geri döndü. Bu, Millwall ve Middlesbrough'un play-off'larla yetinmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Son yükselme yeri için verilen mücadelede Cumartesi öğleden sonra uzun süre heyecan yaşandı. Hem Wrexham hem de Derby County bir süre önde gitti ve bu sayede sanal olarak altıncı sıraya yerleşti.

Wrexham, Middlesbrough ile 2-2 berabere kaldı ve yedinci sırada yer aldı. Derby County, Sheffield United'a 1-2 yenildi ve bu nedenle Norwich City'yi 2-1 yenen Hull City, kazanan taraf oldu.

Play-off'larda üçüncü sıradaki Millwall, altıncı sıradaki Hull ile karşılaşacak. Dördüncü sıradaki Southampton ise beşinci sıradaki Middlesbrough ile karşılaşacak. Her iki çift maçın galibi, Wembley'deki finalde Premier League bileti için mücadele edecek.