Dördüncü olarak... Bono, Casillas'ın da yer aldığı Dünya Kupası kadrosuna girdi

Fas Milli Takımı kalecisi Yassine Bono, bu yılki Dünya Kupası’nda iki takımın karşılaştığı maçta Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé’nin penaltısını kurtarmayı başardı ve böylece Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Dün Perşembe akşamı çeyrek finalde oynanan ve Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanan maçın 28. dakikasında, Bono, Mbappé'nin penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, bu, Bono'nun Dünya Kupası'nda kurtardığı dördüncü penaltı vuruşu oldu; bu vuruşlar, maçın normal süresi içinde ya da penaltı atışlarında gerçekleşti.

Faslı kaleci, 2022 ve 2026 turnuvaları arasında 3 penaltı atışını kurtarmıştı; bu, maçın normal süresi içinde kurtardığı ilk penaltı oldu.

Ayrıca, Dünya Kupası'nda maçın normal süresi içinde bir penaltı vuruşunu kurtaran tarihteki ilk Faslı kaleci oldu.

Bono, tarihte penaltı vuruşlarını en çok kurtaran kaleciler listesine katıldı; bu listede, her biri 4 penaltı vuruşunu kurtaran 5 kaleci daha yer alıyor.

Bu listede Alman Harald Schumacher, Hırvat Dominik Livaković ve Daniel Subašić, Arjantinli Sergio Goycochea ve İspanyol Iker Casillas yer alıyor.

İstatistiklere odaklanan “Mister Chip” hesabının verilerine göre, Bono, penaltı atışları da dahil olmak üzere, kurtardığı ya da rakibin kaçırdığı penaltılarla Dünya Kupası tarihindeki en çok penaltı atışına maruz kalan kaleci unvanını pekiştirdi.

Bono, 7 kaçırılan şutla listenin başında yer alırken, onu Alman Schumacher, Arjantinli Gojkoćia, Brezilyalı Taffarel, İspanyol Casillas ve Hırvat Levaković ile Subašić takip ediyor.

Bono’nun kalesine atılan toplam 9 penaltı vuruşundan sadece 2’sini gol olarak yedi; 4’ünü kurtardı, 3’ü ise rakipler tarafından kaçırıldı.

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