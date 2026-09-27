Bir grup Premier Lig efsanesi, kulübün Premier Lig'in yönelttiği 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunmasının ardından Manchester City'ye sert eleştiriler yöneltti. Bazı eski oyuncular takımdan kupaların geri alınmasını talep ederken, Darren Bent kulübün birkaç lig aşağı düşürülmesi çağrısında bulundu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, kulüp kararı temyize hazırlanırken Manchester City'ye verilecek ceza henüz bilinmiyor.

İngiltere'den gelen haberler, kulübün ağır bir cezayla karşılaşabileceğine işaret ediyor; ancak cezanın niteliği şu ana kadar netleşmiş değil.

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Ortaya atılan senaryolar, Manchester City'nin bu sezonki puanından puan silinmesi ile geçmiş sezonlardan geriye dönük olarak puan düşülmesi arasında değişiyor. Bu ikinci durum, suçlamaların kapsadığı dönemde kazandığı bazı kupaların elinden alınmasına yol açabilir.

Manchester United'ın eski, Fiorentina'nın ise mevcut kalecisi David de Gea, konuya yorum yapan ilk isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Peki... konuşalım. O halde ben kaç Premier Lig kupası kazanmışım?".

Ferdinand'ın alayı

Manchester United'ın eski savunmacısı ve kulübün efsanelerinden Rio Ferdinand da aynı yolu izledi. "X" platformu üzerinden, kupa dolabına yeni bir kupa eklenmesini isteyerek şöyle yazdı: "Dolaba eklenecek bir Premier Lig madalyası daha".

Ferdinand bununla da kalmadı; Jose Mourinho'ya bir madalya, Ole Gunnar Solskjaer'e de bir madalya verilmesini istedi. Ayrıca yapay zekâ ile tasarlanmış, üzerinde 7 madalya taşırken göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

En dikkat çeken paylaşımı ise Ryan Giggs'e ek bir kupa verilmesini istediğinde geldi. Şöyle yazdı: "Şimdi ciddi olarak... Ryan Giggs'in 14 Premier Lig kupası olması lazım. Hadi Premier Lig!".

Manchester City'den kupaların geri alınmasına karar verilirse, bundan en çok yararlanabilecek kulüplerden biri Manchester United olacak; kulübe iki kupa, 2011-2012 ve 2017-2018 Premier Lig şampiyonlukları atfedilebilir.

2013-2014 sezonu kupası ise Liverpool'a gidebilir. Bu durum, o sezon Liverpool kadrosunda yer alan İspanyol Jose Enrique'yi de Ferdinand ve de Gea gibi bu konuda alay etmeye itti. Şöyle yazdı: "İşte geldi! Teşekkürler Premier Lig, madalyamı da bana çabuk gönderin".

Dördüncü lig!

En sert tavır, Tottenham, Sunderland, Ipswich ve Aston Villa'nın eski forveti Darren Bent'ten geldi. Bent, Manchester City'ye ağır bir ceza verilmesini talep etti.

Bent şunları söyledi: "Juventus'un başına geleni ele alırsak, Rangers'ın başına geleni ele alırsak, kaç lig aşağı düştüler? 4 lig mi?".

Eski İngiltere oyuncusu, "talkSPORT" kanalına yaptığı açıklamalarda şöyle ekledi: "Küme düşmeleri gerekiyor. Onları League Two'ya (dördüncü lig) indirmeli ve 5 ya da 6 yıl transfer yasağıyla cezalandırmalı. Durum bu. Championship (ikinci lig) yeterli değil".



