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Celebrities Sightings At Como 1907 Vs Roma Football MatchGetty Images Entertainment
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Dördüncü ligden teklif! Eski milli oyuncu Dele Alli’ye İngiltere’de sansasyonel geri dönüş fırsatı

League Two
Crawley Town - Barnet
Crawley Town
Barnet

Dört yıl önce Alli'nin o ana kadarki son derece başarılı ve çok umut vadeden kariyeri yanlış yola saptı. O zamandan beri her şey sadece daha kötüye gitti. Şimdi yeni bir başlangıç var mı?

"Kapılar açık" diyen Barnet FC menajeri Dean Brennan, Alli'nin Kuzey Londra'daki antrenman tesislerini kiracı olarak kullandığını doğruladı ancak eski Tottenham Hotspur yıldızının, League Two liderinin A takım antrenmanlarına katılmaya içtenlikle davetli olduğunu söyledi.

Alli'nin "gerçekten çok zor bir dönemden geçtiğini" söyleyen Brennan, talkSport'a konuştu. "Belli ki ona kimsenin sözleşme vermemesinin bir nedeni var."

Ancak Brennan, 30 yaşındaki ve İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez forma giymiş oyuncunun "ikinci bir şansı" hak ettiğine inandığını söyledi.

"Kulübümüzde sözleşmesi sona eren birçok oyuncu antrenman yapıyor" diyen Brennan, "Dele bizimle antrenman yapmak isterse kapılar ona açık. Bizimle yeniden fit hale gelebilir ve takımla çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Dele Alli'ye ne oldu?

Spurs ile sözleşmesinin 2022'de sona ermesinden bu yana Alli, Everton, Beşiktaş ve son olarak Como'daki dönemlerinde toplam 29 resmi maçta forma giydi. Son maçının üzerinden ise bir buçuk yıl geçti. Cesc Fabregas'ın Como takımındaki ilk ve tek maçında Alli, AC Milan karşısında oyuna girdikten dokuz dakika sonra kırmızı kart gördü.

Alli, çok genç yaşlarında İngiltere'nin ve Premier League'in en iyi oyuncularından biriydi. İki kez ligin en iyi genç oyuncusu seçildi ve Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen ile Hugo Lloris gibi yıldızlarla birlikte lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadele etti.

Spurs formasıyla 269 resmi maça çıkan Alli, 67 gol atıp 59 asist yaptı. 2019'da Liverpool'a kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ayrılığıyla birlikte Alli'nin de yıldızı sönmeye başladı.

2023'te verdiği bir röportajda zihinsel sorunlar ve çocukluğundan kalan işlenmemiş travmalar yaşadığını anlattı.



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