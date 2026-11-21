Bir hazırlık maçı, Roshn Suudi Ligi'nde bir teknik direktörün daha görevinden olmasına neden oldu. Bu isim, ligde bu sezon görevden ayrılan dördüncü teknik direktör oldu.

Reklam

Suudi Arabistan ekibi Al-Faisaly, bugün cumartesi günü resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada İtalyan teknik direktörü Giovanni Solinas'ın istifasını kabul ettiğini ve önümüzdeki süreçte görevin Muhammed Dahman'a verildiğini duyurdu.

Al-Faisaly açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulüp Yönetim Kurulu, A takım futbol teknik direktörü Sayın Giovanni Solinas'ın sunduğu istifayı, iki tarafın anlaşması sonucunda kabul ettiğini duyurur."

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Yönetim Kurulu, Sayın Giovanni'ye gösterdiği büyük çaba ve profesyonel çalışma için en içten teşekkürlerini ve takdirini sunar, teknik sorumluluğu üstlendiği dönemde takımla elde ettiği olumlu sonuçları takdirle karşılar ve kendisine başarılar diler."

Açıklama şu sözlerle sona erdi: "Bu doğrultuda Yönetim Kurulu, önümüzdeki süreçte A takımın teknik sorumluluğunu Sayın Muhammed Dahman'a verme kararı almıştır. Kulübün ve taraftarlarının beklentilerini karşılama yolundaki görevinde Yüce Allah'tan kendisine başarı ve isabet dileriz."

Reklam Reklam

Solinas'ın ayrılığı sürpriz oldu. Takımın sezon başından bu yana yaşadığı ve son dönemde kısmen düzelen kötü sonuçlara rağmen İtalyan çalıştırıcının istifasına dair herhangi bir spekülasyon bulunmuyordu.

Related Topics

Gelecek maçlar AFS Premier Lig 12:30 DIR

Al-Faisaly, son 5 maçta aldığı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 10 puanla Roshn Suudi Ligi'nde 15. sırada yer alıyor.

Yaklaşık iki hafta önce başlayan milli araya rağmen İtalyan teknik adam ancak aranın sona ermesinin ardından, takımın Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında önümüzdeki perşembe günü Al-Diriyah'ı ağırlayacağı maçtan 5 gün önce görevden ayrıldı.

Reklam

Solinas'ın ayrılığı, Al-Faisaly'nin önümüzdeki döneme hazırlık kapsamında Al-Shabab ile oynadığı ve 3-4 kaybettiği hazırlık maçının üzerinden 24 saat geçmeden geldi. Bu durum, bazı çevrelerde bu maçın görevden alınmasının nedeni olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Taraftarların maça ilişkin yorumları olumlu ve olumsuz arasında gidip geldi. Bazıları takımın hücum oyununu överken, bazıları da bazı savunma hatalarının giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Reklam

Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin haberine göre Al-Faisaly yönetimi, İtalyan teknik adamın yerine önümüzdeki süreçte takımı çalıştırması için Al-Ettifaq'ın eski teknik direktörü Saad Al-Shehri ile anlaşmaya vardı.

Ancak Suudi Arabistan'ın Asharq Al-Awsat gazetesi, durumun Al-Shehri ve menajeriyle yapılan ilk görüşmeden ibaret olduğunu, bu görüşmede deneyimli çalıştırıcının teknik vizyonunun ve göreve gelmesi halinde takımı geliştirmek için uygulamayı planladığı planların öğrenilmeye çalışıldığını yazdı.

Reklam

Gazete, görüşmenin yalnızca tek bir oturumdan ibaret olduğunu, teknik direktörün teknik ve idari taleplerine ve önümüzdeki döneme ilişkin düşüncelerine odaklandığını, sözleşme ya da mali konularda herhangi bir ayrıntıya girilmediğini aktardı.

Al-Faisaly şu anda, önümüzdeki süreçte adı Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunulacak teknik direktöre karar vermek için önündeki tüm seçenekleri değerlendiriyor.

Reklam

Solinas, Roshn Suudi Ligi'nde sezon başından bu yana görevinden ayrılan dördüncü teknik direktör oldu.

İlk ayrılan isim Sırp teknik adam Zarko Lazetic olmuştu. Al-Taawoun, 12 Eylül'de Lazetic'i teknik direktörlük görevinden uzaklaştırmış, yerine yine bir Sırp olan Vuk Rašović'i getirmişti.

Reklam

İkinci ayrılan isim ise Suudi teknik adam Khalid Al-Atwi oldu. Al-Atwi, 8 Ekim'de Al-Ettifaq'taki teknik direktörlük görevinden ayrılmış, yerine Faslı Jamal Sellami getirilmişti.

Solinas'tan önce son ayrılan isim ise Hırvat Damir Burić'ti. Abha, 28 Ekim'de Burić'i teknik direktörlük görevinden almış, ardından yerine yine bir Hırvat olan Teo Periga'yı atamıştı.