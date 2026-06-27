Dördüncü kez… Suudi Arabistan için Dünya Kupası’nda felaket bir sonuç

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün Cumartesi günü 8. Grubun üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

Suudi milli takımı, gruptan ikinci olarak ya da en iyi sekiz üçüncü sıradaki takım arasına girerek 32'li turlara kalabilmek için üç puana ihtiyaç duyduğu için maça sadece galibiyet hedefiyle çıktı. Ancak Suudi milli takımı golsüz berabere kalmakla yetindi ve iki puanla grubun son sırasında turnuvaya veda etti.

Öte yandan, Yeşil Burun Milli Takımı, tur atlamayı garantilemek için galibiyete ya da İspanya’nın Uruguay’ı yenmesi koşuluyla berabere kalmaya ihtiyaç duyuyordu. Nitekim İspanya, Uruguay'ı mağlup edince ikinci senaryo gerçekleşti ve Yeşil Burun Adaları, 3 beraberlikten topladığı 3 puanla grubu lider İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak 32'li tur biletini aldı.

SuudiArabistan’ın “Al-Riyadiah” gazetesi, Suudi milli takımının 1998, 2002 ve 2006 yıllarında olduğu gibi, yedinci Dünya Kupası finallerine katılımını da galibiyetsiz tamamladığını ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasında iki beraberlik kaydettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, turnuvaya Uruguay ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından İspanya'ya 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğramış ve son olarak Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak turnuvayı tamamlamıştı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, 32'li turda 10. grubun lideri Arjantin ile karşılaşacak. İspanya ise Uruguay'ı 1-0 yenerek 8. grubun lideri olurken, 10. grubun ikincisi olan Cezayir veya Avusturya ile karşılaşacak.