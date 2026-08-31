Dördüncü kez: Manchester City oyuncusunu kiralık göndermeye hazırlanıyor

Manchester City, Arjantinli oyuncusu Claudio Echeverri'yi mevcut yaz transfer döneminin sona ermesinden önce yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

20 yaşındaki Claudio Echeverri, geçen sezonun ikinci yarısını Girona'da kiralık olarak geçirdi, ayrıca daha önce Bayer Leverkusen'de de kiralık olarak forma giymişti.

Tribuna sitesine göre, Manchester City Arjantinli oyun kurucuyu mevcut sezonda ilk takım kadrosunda tutmayı planlamıyor ve Avrupa'da düzenli olarak oyun süresi almaya devam etmesini garantilemek amacıyla yeni bir kiralık deneyimi tercih ediyor.

Eski River Plate yıldızını kadrosuna katmaya somut ilgi gösteren 3 kulüp bulunuyor: Benfica, Real Betis ve Sheffield United.

Claudio Echeverri'nin bir sonraki adresi konusunda henüz nihai bir karar alınmadı.

Manchester City şu anda, orta saha oyuncusunun gelişim kariyerindeki bir sonraki adımı atmadan önce masadaki tüm teklifleri değerlendiriyor.

Echeverri, River Plate'te sergilediği parlak performansın ardından, Arjantin futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak Manchester City'ye katılmıştı.

İngiliz kulübünün temel hedefi, Claudio Echeverri'nin kendisine rekabetçi ve düzenli oyun süresi sağlayacak bir takıma transferini garanti altına almak olmaya devam ediyor.

Manchester City, Echeverri ile 2024 kışında anlaşmış, ardından 2024 yılının sonuna kadar kiralık olarak River Plate'te oynamasına izin vermişti.

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