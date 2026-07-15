Dördüncü kez klaket… Bu durum, İngiltere milli takımının Dünya Kupası’ndaki şampiyonluk şansını ortadan kaldıracak mı?

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla karşılaşacak ve Dünya Kupası tarihindeki köklü bir engelle yüzleşecek.

Arjantin milli takımı, biraz sonra Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Atlanta Stadyumu'nda İngiltere milli takımıyla karşılaşacak.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, İngiltere milli takımı tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası şampiyonu ile karşı karşıya gelecek; zira 2022 Katar Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin milli takımı olmuştu.

"Üç Aslanlar" olarak bilinen İngiltere Milli Takımı, önceki üç karşılaşmada şampiyonla ne galip gelmeyi ne de berabere kalmayı başaramadı; bu maçların hepsinde mağlup oldu.

İngiltere Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda Uruguay'a 2-4, 1962 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 1-3 yenilmiş, ardından 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 1-2 mağlup olmuştu.

İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi, dün Salı günü yarı finalde Fransa’yı 2-0 yenerek tur atlayan İspanya milli takımıyla karşılaşacak.