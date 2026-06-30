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Dördüncü kez fiyasko… Almanya’yı Dünya Kupası’nda başarısızlık takip ediyor

Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
Dünya Kupası
Almanya
Paraguay
ABD

Üst üste üçüncü kez… Alman Milli Takımı ilk turda elendi

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki yoluna devam edemedi ve Paraguay'a yenilerek turnuvaya erken veda etti; böylece Mannschaft için Dünya Kupası'ndaki kötü gidişat üst üste üçüncü turnuvada da devam etti.

Paraguay milli takımı bir sürpriz yarattı ve Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalan karşılaşmayı penaltı atışlarında 4-3 kazanarak Almanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda eledi.

Bu galibiyetle Paraguay Milli Takımı, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi ve önümüzdeki Çarşamba sabahı oynanacak Fransa-İsveç maçının galibini bekliyor.

Öte yandan, Almanya milli takımı, 2018 ve 2022'deki son iki turnuvada olduğu gibi, yine ilerleyen turlara çıkamama geleneğini sürdürdü.

Alman takımı, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nda grup aşamasında elenmişken, bu kez 32’li turda turnuvaya veda etti; bu turnuvaya tarihte ilk kez 48 milli takım katılıyor.

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"Sepak" istatistik ağı, Almanya'nın Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşmada tarih boyunca sadece 4 kez başarısız olduğunu ortaya koydu: 1938, 2018, 2022 ve 2026.

Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kazandığı 4 şampiyonlukla Dünya Kupası’nı en çok kazanan ikinci milli takım olarak kabul ediliyor.





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