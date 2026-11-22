Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımının pazar günü Villarreal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Takımı iki farklı geriden gelip kazanmasına rağmen Alman teknik adam, teknik ekibine saha kenarında gösterilen muameleye öfkelendi.

Reklam

Flick'ten yedek kulübesine yönelik takibe tepki

Flick, Barcelona'nın Villarreal karşısındaki kıl payı galibiyetinde hakemlerin yönetimini değerlendirirken sözünü sakınmadı. İtirazları nedeniyle sarı kart görmesinin ve yedek oyuncu Fermin Lopez'in 74. dakikada yedek kulübesinden kırmızı kartla ihraç edilmesinin ardından özellikle dördüncü hakemin tutumunu hedef aldı. Hakem Hernandez Hernandez'in maç sonrası raporuna göre orta saha oyuncusu, dördüncü hakeme yaklaşıp yüksek sesle itiraz ederek defalarca “Benimle uğraşma!” dediği için ihraç edildi. Lopez, kırmızı kart gösterilmeden önce doğrudan tünele yöneldi.

Flick, maç sonrası basın toplantısında “Dördüncü hakem sadece bizim yedek kulübemize bakıyordu” dedi. Hakem ekibinin kendileriyle iletişim kurmamasına anlam veremediğini belirten Flick, maçın gidişatı hakkında soru sorduğu için cezalandırıldığını söyledi. “Sahadaki hakeme yardımcı olması gerekiyor ama sadece bize baktı. Bize ne bilgi vereceklerini göreceğiz. Soru sordum, bana sarı kart gösterdiler” ifadelerini kullandı.

Barcelona yedek kulübesi ile hakem Hernandez Hernandez arasındaki gerilim, maç boyunca kendini gösterdi. Flick, hakem ekibinin geçmişi ve itibarını maçtan önce bildiklerini, bunun da beklentiyle birlikte hayal kırıklığının hâkim olduğu bir ortam yarattığını kabul etti. Barcelona Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç farklı olsaydı belki hiçbir şey söylemezdim ama bugün hangi hakemin görev yapacağını biliyorduk ve bunu bekliyorduk. Genel olarak hakemlerden memnunum ama ondan değil. Yardımcı hakem ve dördüncü hakem bizimle çok yakından ilgilendi. Bunu farklı şekilde yapabilirlerdi, bizimle konuşabilirlerdi ama bize hiçbir şey söylemediler.”

Barcelona'ya pahalıya mal olan erken hatalar

Hakem yönetimi çok konuşulsa da Flick, Barcelona'nın felaket gibi bir başlangıç yapmasına neden olan savunma hatalarına da dikkat çekti. Takımı, ilk yedi dakika içinde Thierno Barry ve Tani Oluwaseyi'nin golleriyle iki kez topu ağlarında gördü. Barcelona, ligde en son 1981 yılının kasım ayında Real Zaragoza ile oynadığı maçta bu kadar erken iki gol yemişti.

Reklam Reklam

Flick, kâbus gibi başlangıcı değerlendirirken “İlk iki pozisyonda öne geçtiler. İlk gol bizim bariz bir hatamızdı ve doğrudan golü attılar” dedi. Bununla birlikte, oyuncularının yaşadıkları zorluğa verdikleri tepkiyi övdü. Geri dönüşü çok daha erken kolaylaştırabilecek bir penaltıyı kaçırmalarına rağmen devre arasından önce toparlanmak için önemli bir direnç gösterdiklerini söyledi.

Related Topics

Taktik değişiklikler geri dönüşü getirdi

İkinci yarıdaki diziliş değişiklikleri Barcelona için belirleyici oldu. Takımın direnci, devre arasından sonra oyunun kontrolünü ele geçirerek geri dönüş yapmasının önünü açtı. İkinci yarıya hücumda çok daha istekli başlayan Barcelona'da Gerard Martin, Pedri'nin ortasını kafayla gole çevirerek farkı bire indirdi. Lopez, 60. dakikada Lamine Yamal'ın ceza sahası boyunca gönderdiği yerden pası ağlara yollayarak skoru eşitledi. Pau Navarro ise 67. dakikada Eric Garcia'nın ortasını kendi kalesine gönderdi ve ev sahibi ekip maçta ilk kez öne geçti.

Bek oyuncuları Garcia ve Joao Cancelo'nun ikinci yarıdaki performanslarını öven Flick, “Modern futbolda bekler hem hücumda hem savunmada çok önemli. İkinci yarıda mükemmeldiler, kanat oyuncularına sürekli yardımcı oldular” dedi.

Reklam

Yükselen yıldız Gerard Martin'e övgü

Öne çıkan oyuncular arasında Martin de vardı. Teknik direktörü, attığı gol ve genel profesyonelliği nedeniyle kendisinden ayrıca söz etti. Flick, savunma oyuncusunu kritik golüne hazırlayan hafta içindeki antrenmanlar hakkında da şaka yaptı.

Flick, “Oynamaya her zaman hazır ve harika oynadı. Gelişimi ve takıma etkisi inanılmaz. Çok profesyonel olduğu ve bizim için çok önemli olduğu için ondan memnunum” diyerek sözlerini tamamladı. Bu galibiyetle Barcelona, La Liga'da puanını 36'ya çıkarıp ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde zirveye yerleşti. Takım, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'a konuk olacak, pazar günü ise ligde Deportivo'yu ağırlayacak.