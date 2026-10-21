Barcelona, beklenen El Clasico'da Real Madrid ile yapacağı karşılaşma öncesinde endişe verici bir sinyal aldı. Genç savunmacısı Xavi Espart, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ayak bileğinde ağrı hissetti; 74. dakikada oyundan çıkmadan önce dikkat çeken bir performans sergilediği karşılaşmada.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Espart'ın oyundan alınması ayak bileğinde hissettiği rahatsızlıktan kaynaklandı ve sakatlığın büyümesini önlemek amacıyla atılan tedbir amaçlı bir adımdı. Katalan takımının soyunma odasında ise oyuncunun pazar günü Real Madrid karşısında hazır olabileceğine dair iyimserlik hakim.

Oyuncunun oyundan çıkması bir miktar şaşkınlık yarattı; özellikle Paris Saint-Germain karşısında dikkat çeken bir performans sergilediği ve Barcelona 2-1 geride olmasına rağmen oyunun gidişatına hakim olup skoru çevirme şansının hâlâ sürdüğü bir anda.

Rapora göre bu değişiklik Espart'ın performansıyla ilgili değildi, aksine El Clasico öncesinde onu riske atmamak için yapıldı; özellikle oyuncunun sahadan ayrılır ayrılmaz sağlık ekibinden biriyle kısa bir sohbet gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Paris maçının ardından yaptığı açıklamalarda Xavi Espart'ı övdü ve şunları söyledi: "Harika bir maç çıkardı, her oynadığında sergilediği şey inanılmaz."

Bek bölgesindeki kriz, Real Madrid öncesinde Flick'in endişesini artırıyor

Espart'ın durumu, Barcelona'nın savunmadaki seçenek azlığı yaşadığı bir dönemde daha da önem kazanıyor. Eric Garcia'nın gelecek karşılaşmada olmayacağı kesinleşirken, sol ayak bileğinde burkulma yaşayan ve maçta yer almaması daha olası görünen Jules Kounde'nin hazır olup olamayacağına dair ciddi şüpheler bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, Paris Saint-Germain maçındaki sakatlığının ardından Dani Olmo'nun yokluğu da kesinleşti.

Rapora göre, Espart'ın Real Madrid karşısında forma giyememesi durumunda teknik direktör Hansi Flick'in elinde iki bek bölgesini doldurmak için Joao Cancelo ve Alejandro Balde'den başka seçenek kalmayacak.

Paris Saint-Germain karşısında Espart'ın yerine oyuna giren oyuncu Balde'ydi, ancak bu sezon fazla süre alamadı. Bu durum, Espart'ın hazır olmasını beklenen karşılaşma öncesinde Flick'in hesaplarında önemli bir unsur haline getiriyor.

Barcelona, maçın hassasiyeti ve Real Madrid karşısında savunma istikrarının önemi göz önüne alındığında, ağrıların oyuncuyu El Clasico'dan mahrum bırakmayacak geçici bir sorun olmasını umarak genç savunmacısının durumundaki gelişmeleri önümüzdeki günlerde takip edecek.