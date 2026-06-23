Dordrecht’te kasa çınlıyor: Fenerbahçe, Dirk Kuijt için rekor bir bedel ödüyor

Voetbal International’ın haberine göre, Dirk Kuijt’in Fenerbahçe’ye transferi FC Dordrecht’e birkaç ton kazandırdı. Genel müdür Hans de Zeeuw, haftalık dergi tarafından “büyük ödül” olarak nitelendirilen bu mali tazminattan oldukça memnun.

45 yaşındaki Kuijt, Pazartesi günü Dordrecht'te veda etti. Eski milli futbolcu, yakında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak sözleşme imzalayacak.

Kuijt, Nisan ayında Dordrecht ile sözleşmesini iki yıl daha uzattığı için, Türk kulübü Schapekoppen’e maddi tazminat ödemek zorunda kaldı.

Gazeteciler Joost Blaauwhof ve Tim van Duijn, “Söylentilere göre, Kuijt’i takımdan ayırmak için birkaç ton euro tutarında bir meblağ ödenmiş” diye yazıyor.

Süper Lig’in ikinci sırasındaki takımda Kuijt, İsmail Kartal’ın yardımcısı olacak. 2012 ile 2015 yılları arasında oyuncu olarak Fenerbahçe’de forma giymişti.

Go Ahead Eagles’ın yardımcı antrenörü Rick Adjei, Dordrecht’te Kuijt’in yerine geçmesi için gündemde.

42 yaşındaki teknik direktör, daha önce Melvin Boel yönetiminde bu kulüpte görev yapmış ve şimdi baş antrenör olarak geri dönebilir.