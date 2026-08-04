Mikhailo Mudryk, dopingden dolayı aldığı 4 yıllık men cezasının azaltılmasının ardından sahalara dönerek Chelsea'de eski formunu yeniden yakalamaya çalışıyor.

Mudryk, yeni sezona hazırlık kapsamında Chelsea'nin kamp yaptığı Hong Kong'da şu anda bulunuyor. Ancak Ukraynalı milli oyuncu (28 milli maç), bir sezonluğuna başka bir kulübe transfer olmaya sıcak bakabilir.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Chelsea ile aynı sahibin bünyesinde yer alan bir kulüp olan Strasbourg, eski Shakhtar Donetsk oyuncusunu bir sezonluğuna kiralamaya ilgi gösterdi.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, 25 yaşındaki oyuncusunun geleceği hakkında sorulduğunda, öncelikle kanat oyuncusunun takıma yeniden entegre edilmesi konusuna değindi.

Basın toplantısında şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti, bu yüzden bizim için en önemli şey ona odaklanmak, grup dinamiğine yeniden entegre olduğunu hissetmesini ve takımın ayrılmaz bir parçası olduğunu sağlamak."

Ardından, oyuncunun Stamford Bridge'deki geleceğini muğlak bıraktı ve şunları ekledi: "Durumu değerlendirmemiz gerekiyor, ancak kesin olan bir şey var: Bu özel bir durum ve bunu anlamamız gerekiyor."

Hatırlatmak gerekirse, Mudryk'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor ve oyuncu men cezası nedeniyle yaklaşık 20 ay sahalardan uzak kaldı.