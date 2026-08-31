Donyell Malen, AS Roma’daki müthiş formunu sürdürdü. Hollandalı hücum oyuncusu geçen hafta Fiorentina’ya karşı kusursuz bir hat-trick yaptıktan sonra, pazartesi akşamı Lecce karşısında da kulübü adına yine büyük değer yarattı. Malen, 0-4’lük galibiyette iki gol attı.

Geçen hafta olduğu gibi, bu yaz Aston Villa’dan bonservisiyle Roma’ya katılan Malen deplasman ekibinde maça ilk 11’de başladı. Bu hafta Atalanta’dan transfer edilen Marten de Roon ise yedek kulübesinde başladı.

Malen, ilk yarının ortalarına gelinmeden iki golünü de kaydetmişti. Hücum oyuncusu önce 4. dakikada Lecce savunmasındaki acemiliği sert bir yerden vuruşla cezalandırdı: 0-1.

İkinci golü ise kontrollü bir dokunuştu; Wesley França’nın alçak ortasını böylece asiste çevirdi: 0-2. Bu iki gol arasında Malen, elle oynadığı gerekçesiyle bir sarı kart da gördü.

Roma, ikinci golden sonra da tempoyu düşürmedi. Matías Soulé, ilk denemesi kaleci Wladimiro Falcone tarafından kurtarıldıktan sonra dönen topu ağlara göndererek skoru 0-3’e getirdi.

Daha sonra Malen, yeni bir hat-trick için birden fazla fırsatı değerlendiremedi; sahanın diğer tarafında ise Lecce, Lassana Coulibaly ile direğe takıldı. Bitime yarım saat kala 0-4 de geldi; Rodrigo Mora yakın mesafeden topu ağlara itebildi.

Ardından Serie A’da artık lider olan Roma, karşılaşmayı rahat şekilde tamamladı. De Roon da 84. dakikada Paulo Dybala’nın yerine oyuna girerek ilk maçına çıktı.