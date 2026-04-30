Donyell Malen ve Kenneth Taylor, Serie A sezonunu prestijli bir ödülle tamamlayabilir

Donyell Malen ve Kenneth Taylor için güzel haber. Her iki Hollandalı oyuncu da Serie A'da Nisan Ayının En İyi Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Her iki Hollandalı oyuncu da Nisan ayında kulüpleri için dört lig maçı oynadı. Malen (AS Roma) bu maçlarda dört gol ve bir asist kaydederken, Taylor (Lazio) iki asist yaptı.

Her iki oyuncu da geçtiğimiz kış kulüplerine katıldı. Malen, Aston Villa'dan kiralık olarak transfer edilirken, Taylor ise Ajax'tan yaklaşık 17 milyon euroya transfer oldu.

O zamandan beri ikisi de kulüpleri için önemli birer isim haline geldi. Malen, AS Roma formasıyla oynadığı on altı resmi maçta tam on iki gol ve iki asist kaydetti.

Bu 12 golün 11'ini forvet Serie A'da attı. Böylece şu anda İtalyan liginin gol krallığı sıralamasında, ikinci sırayı paylaşan oyuncudan bir gol geride, beşinci sırada yer alıyor.

Taylor ise şimdiden Lazio'nun ilk onbirinden ayrılmaz bir parçası haline geldi. Roma ekibi adına oynadığı on sekiz maçın hepsinde ilk onbirde yer alan oyuncu, bu maçlarda üç gol ve iki asist kaydetti.

Malen ve Taylor'ın yanı sıra dört oyuncu daha ödül için yarışıyor: Marcus Thuram (Inter), Sebastiano Esposito (Cagliari), Nesta Elphege (Parma) ve Nikola Krstovic (Atalanta).