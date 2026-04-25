Donyell Malen tam anlamıyla yakalanamaz bir oyuncu ve yine AS Roma'nın mutlak kahramanı

Donyell Malen, Cumartesi günü Bologna deplasmanında AS Roma için bir kez daha paha biçilmez bir performans sergiledi. Forvet, 0-1'i attı ve ilk yarı bitmeden Neil El Aynaoui'nin 0-2'lik golüne muhteşem bir asist yaptı. İkinci yarıda gol atılmadı. Bu galibiyet sayesinde Roma, sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandıran beşinci sıra için verdiği mücadelede önemli bir adım attı.

Roma, Stadio Renato Dall'Ara'da maça hızlı başladı ve öne geçmek için sadece yedi dakikaya ihtiyaç duydu. Sakatlığından kurtulan Wesley França, orta sahada topu kaptı ve El Aynaoui'ye pas verdi. Faslı oyuncu topu Malen'e aktardı; Malen soğukkanlılığını koruyarak topu iç ayakla Federico Ravaglia'nın arkasından uzak köşeye gönderdi: 0-1.

Malen, hareketliliği ve koşularıyla Bologna savunmasını zaman zaman başa bela etti. Eski PSV oyuncusu, kısa süre sonra Ravaglia ile bir kez daha karşı karşıya kaldığında skoru 0-2'ye getirebilirdi. Malen, güzel bir çalımla denedi ancak top direğin yanlış tarafına sıyırarak dışarı çıktı.

Aynı şekilde iyi bir performans sergileyen Wesley, ilk yarının uzatma dakikalarında sol kanattan atağa çıktı. Brezilya milli takım oyuncusu, dış ayakıyla Malen'e pas verdi; Malen, topu yakalamak için bir adım yetersiz kaldı ama pes etmedi ve topu kaçmadan yakaladı. Malen kafasını kaldırdı ve dış ayakıyla topu kale önüne gönderdi; El Aynaoui ortaya çıkıp topu ağlara gönderdi: 0-2.

İkinci yarıda Roma rahatlayıp kontratak fırsatlarını kollamaya başladı. Eski AZ oyuncusu Jens Odgaard'ın, Romanista Devyne Rensch ile birlikte ikinci yarının başında oyuna girdiği Bologna, hücumda beklentileri karşılayamadı. Buna rağmen, Riccardo Orsolini'nin rebounddan attığı topun üst direğe çarpması olmasaydı, bir saat sonra maça neredeyse tamamen geri dönmüş olacaktı.

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maçın bitimine 15 dakika kala Malen'i kenara alarak yerine Paulo Dybala'yı oyuna soktu; Dybala böylece sahalara geri dönüş yaptı. Arjantinli oyuncu, Ocak sonundan beri (devam eden) diz sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Dybala'nın oyuna girmesiyle Roma, üstünlüğünü elinden bırakmadı ve çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet elde etti.

Roma, 34 maçta 61 puana ulaştı ve gizlice Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı umut ediyor, ancak 33 maçta 63 puana sahip Juventus'un çok daha iyi durumda olduğunu biliyor. Sekizinci sırada yer alan Bologna, bu mağlubiyetle yedinci sıradaki Atalanta ile arasındaki farkı açtı ve Avrupa kupalarında yer almayacağı bir sezon geçirecek gibi görünüyor.