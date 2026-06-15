Donyell Malen, özel araba koleksiyonunu ilk kez sergiledi. DAY1’den Jay Jay Boske ile gerçekleştirdiği özel garaj turunda, Hollanda Milli Takımı oyuncusu BMW klasik modelleri, Porsche, Ferrari ve özel koleksiyon parçalarının önünden geçiyor.

Malen'in çocukluğundan beri arabalara ilgi duyduğu ortaya çıktı. AS Roma'nın forveti, "Çocukken BMW ile başladı" diyor ve eskiden çok fazla YouTube izlediğini ve pencereden arabaları seyrettiğini anlatıyor.

Koleksiyonundaki en kişisel otomobillerden biri BMW 320is'tir. Malen, bu modeli ikonik olarak nitelendiriyor ve babasının da eskiden bir BMW'si olduğunu, bu nedenle markaya olan sevgisinin çok erken yaşlarda başladığını anlatıyor.

Forvet, beğendiği her şeyi öylece almıyor. İnternette yeni arabaları sık sık araştırıyor, örneğin deplasman maçı için seyahatteyken: “Takım arkadaşlarım da hep gülüyor: sen delisin! Onlar Netflix izlerken ben Autoscout'ta geziniyorum, haha.”

Garajında bir BMW 1M, bir Golf GTI Clubsport S, bir Toyota GR Yaris, bir Porsche 911 GT3 Touring ve bir Ferrari 458 Spider bulunuyor. Özellikle sonuncusunun özel bir hikayesi var: Markaya olan sevgisi, Malen'in genç bir oyuncu olarak merhum Mino Raiola ile bir Ferrari 812'de Monako'da gezintiye çıktığında başladı.

Malen, koleksiyonunun değeri ve geleceği hakkında ciddi ciddi düşünüyor. Daha sonra çocuklarına arabaları gösterebilmek istiyor; futbolcu olarak başarılı olduğu ve özel seçimler yapabildiği dönemi hatırlatmak için.

Otomobillerin yanı sıra Malen'in müziğe de büyük bir sevgisi olduğu ortaya çıkıyor. Arabalarından birinde sağlam bir ses sistemi bulunuyor ve forvet, house müziği dinlemeyi sevdiğini söylüyor, ancak kendi ifadesine göre 100% NL, René Froger ve Ruth Jacott ile de büyümüş.

Boske, futbol sonrası olası bir DJ kariyeri hakkında şaka bile yapıyor, ancak Malen bu konuda henüz kesin bir karar vermemiş. "Bunu yapmayı seviyorum," diyor DJ'lik hakkında, ancak gerçekten seyirci önünde çalmak için cesareti olup olmayacağını yüksek sesle sorguluyor.

Oranje'nin soyunma odası da gündeme geliyor. Malen, oyuncuların herkesin şarkı ekleyebileceği ortak bir müzik listesi olduğunu, ancak seçimlerinde dikkatli davrandığını söylüyor: “O zaman herkes gerçekten şöyle düşünür: Maçtan önce bir daha asla Gordon, hahaha. O, listeye eklediğim ilk şarkıydı.”







