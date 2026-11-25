Reklam

Paris Saint-Germain ile AS Roma arasında çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Keyifli mücadele 2-2 sona erdi. Oyuna sonradan giren Donyell Malen, maçın son golünü penaltıdan attı. PSG (5 maçta 13 puan) kusursuz serisini kaybetti. Roma (5 maçta 5 puan) önemli bir puan alarak 25. sıraya yerleşti.

Roma'da Malen maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, takımın gol kralını biraz dinlendirirken Marten de Roon'a ilk 11'de yer verdi. Devyne Rensch sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. PSG'de ise eski Ajaxlı Mika Godts yedek başladı. Sol kanatta Senny Mayulu tercih edildi.

Geçen hafta Parma'yı 5-1 mağlup eden ve Serie A'da şu anda ikinci sırada bulunan Roma, son dönemdeki iyi formunu Parc des Princes'e de taşıdı. Mario Hermoso erken dakikalarda topu kazandı ve Matías Soulé ile yaptığı etkili verkaçın ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Oyuna hâkim olan Roma, topu rahatça dolaştırdı. Pozisyon üstüne pozisyon bulabilecek durumdaydı ancak özellikle Malen'in yerine oynayan Santiago Castro'nun pasları isabetsizdi. PSG yine de yarım saat dolduğunda golü buldu. Zabarnyi, Mayulu'nun kornerinde ön direkte topa kafayla geriye doğru vurup skoru eşitledi: 1-1.

Reklam Reklam

İlk yarının kalan bölümünde fazla bir şey yaşanmadı. Roma'nın en iyi fırsatında Evan Ndicka'nın kafa vuruşu, Matvey Safonov'un koruduğu kalenin hemen yanından geçti. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla giderken devre arasında ne Enrique ne de Gasperini değişiklik yaptı.

Related Topics

İlk yarının başında olduğu gibi Roma ikinci yarıya da iyi başladı. Hermoso bir kez daha tehlikeli bir şut çekti. Golünden sonra ilk yarıda da kaleyi yoklayan İspanyol oyuncunun bu şutunu, topu iyi gören Safonov karşıladı.

Yağmurlu Paris'te tempoyu artıran PSG, bir sonraki fırsatı yakaladı. Roma savunmasının arkasında topla buluşan João Neves'in kafa vuruşu kaleyi santimetrelerle kaçırdı. Kısa süre sonra skor 2-1 oldu. Wesley França, savunma arkasına sarkan Vitinha'yı yere indirdi, yalnızca sarı kart gördü ve Ousmane Dembélé penaltıyı gole çevirdi.

Reklam

Maçın son çeyreğine girilirken Godts ve Malen'in aynı anda oyuna girmesiyle sahadaki eski Eredivisie oyuncularının sayısı belirgin biçimde arttı. Kısa süre sonra Soulé'nin şutu Vitinha'nın açık koluna çarptı. Hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Malen hata yapmadı: 2-2.

Roma son anlarda galibiyeti bile alabilirdi. Malen'in de katıldığı güzel bir paslaşmanın ardından Hermoso bir kez daha kale önünde tehlike yarattı. Biraz engellenen İspanyol oyuncu yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi. Diğer uçta Achraf Hakimi'nin sert şutu Mile Svilar'ın koruduğu kalenin hemen yanından geçti: 2-2.