Donyell Malen hat-trick yaparak göz doldurdu ve Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na formunun zirvesindeyken gidiyor

Donyell Malen, Cuma günü AS Roma'nın büyük kahramanı oldu. Kanat forveti, Pisa karşısında (3-0) bir hat-trick yaptı; böylece Serie A'da altıncı sırada yer alan Romalılar, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi biletleri için yarışmaya devam ediyor.

Malen, maçın henüz üçüncü dakikasında gol orucunu bozdu. Hollanda milli takım oyuncusu, Pisa'nın ceza sahasına tek başına girip kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0'lık skor, devre arasına iki dakika kala geldi: Devyne Rensch'in pasını alan Malen, yakın mesafeden golü kaçırmadı. Bundan kısa bir süre önce Lorenzo Pellegrini, serbest vuruşla üst direği sarsmıştı.

Yakalanması zor Malen, Matias Soule'nin akıllı pasıyla ikinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra hat-trick'ini tamamladı. Bu, AS Roma formasıyla 14 maçta attığı 11. gol oldu. 10 golle Hollandalı oyuncu golcü sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Malen'in önünde sadece Lautaro Martínez (Inter formasıyla 16 gol) ve Anastasios Douvikas (Como formasıyla 11 gol) bulunuyor.

Malen, Ocak ayında Aston Villa'dan kiralık olarak transfer edildi. AS Roma, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse, bu kanat oyuncusunu 25 milyon euroya kalıcı olarak transfer edebilir. Malen, Ocak 2025'te aynı bedelle Borussia Dortmund'dan Premier League'e transfer olmuştu.

Bu hat-trick, Malen'in Hollanda milli takımında forma giyme şansını artırıyor gibi görünüyor. Mart sonunda Norveç'e karşı (2-1 galibiyet) forvet olarak 70 dakika oynadı. Dört gün sonra Malen, Denzel Dumfries'in kırmızı kart görmesinin ardından taktiğini değiştiren milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından 15 dakika içinde oyundan alındı ve Lutsharel Geertruida oyuna girdi.

Malen, 51 uluslararası maçta 13 gol attı. Forvet, 2021 ve 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almıştı. Dönemin milli takım teknik direktörü Louis van Gaal, onu 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna almamıştı.