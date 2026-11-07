AS Roma, cumartesi akşamı Sassuolo'yu rahatlıkla mağlup etti. Stadio Olimpico'da i Giallorossi Mario Hermoso ve Rodrigo Mora'nın golleri ile Sebastian Walukiewicz'in kendi kalesine attığı gol sayesinde 3-0 kazandı. Donyell Malen bir asist yaptı ancak üç golde de payı vardı. Roma, pazar günü Napoli deplasmanına çıkacak lider Lazio'nun bir puan gerisinde, şimdilik ikinci sırada.

Malen'in beklendiği gibi ilk 11'de başladığı Roma, ilk yarıda Hermoso'nun golüyle öne geçti. İspanyol stoper kendinden emin şekilde ceza sahasına doğru top sürdü. Top, Malen ve bir savunmacı üzerinden biraz da şansının yardımıyla yeniden önüne geldi; Hermoso da güzel bir vuruşla ağları buldu.

Malen, skoru 2-0'a getiren golde de rol oynadı. Hollanda Milli Takımı oyuncusunun pek tehlikeli görünmeyen şutu, Sassuolo'nun iki savunmacısına çarptı ve sonunda şanssız Walukiewicz üzerinden ağlara gitti.

Roma, devre arasından sonra da Sassuolo karşısında neredeyse hiç zorlanmadı. Sassuolo, neredeyse kaçınılmaz görünen üçüncü golü de kalesinde gördü. Malen, Mora'yı boşta buldu; Mora da kaleci Arijanet Muric'i (daha önce NAC ve Willem II'de oynayan) çaresiz bıraktı: 3-0.

Maçta başka gol olmadı. Malen, 77. dakikada yerini Santiago Castro'ya bırakırken Marten de Roon, on dakika önce Manu Koné'nin yerine oyuna girdi. Devyne Rensch sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.