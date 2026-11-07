24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Donyell MalenGetty
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Donyell Malen, gol atmadan da AS Roma'nın galibiyetinde bir kez daha önemli rol oynadı

Roma - Sassuolo
Roma
Sassuolo
Serie A

AS Roma, cumartesi akşamı Sassuolo'yu rahatlıkla mağlup etti. Stadio Olimpico'da i Giallorossi Mario Hermoso ve Rodrigo Mora'nın golleri ile Sebastian Walukiewicz'in kendi kalesine attığı gol sayesinde 3-0 kazandı. Donyell Malen bir asist yaptı ancak üç golde de payı vardı. Roma, pazar günü Napoli deplasmanına çıkacak lider Lazio'nun bir puan gerisinde, şimdilik ikinci sırada.

Malen'in beklendiği gibi ilk 11'de başladığı Roma, ilk yarıda Hermoso'nun golüyle öne geçti. İspanyol stoper kendinden emin şekilde ceza sahasına doğru top sürdü. Top, Malen ve bir savunmacı üzerinden biraz da şansının yardımıyla yeniden önüne geldi; Hermoso da güzel bir vuruşla ağları buldu.

Malen, skoru 2-0'a getiren golde de rol oynadı. Hollanda Milli Takımı oyuncusunun pek tehlikeli görünmeyen şutu, Sassuolo'nun iki savunmacısına çarptı ve sonunda şanssız Walukiewicz üzerinden ağlara gitti.

Roma, devre arasından sonra da Sassuolo karşısında neredeyse hiç zorlanmadı. Sassuolo, neredeyse kaçınılmaz görünen üçüncü golü de kalesinde gördü. Malen, Mora'yı boşta buldu; Mora da kaleci Arijanet Muric'i (daha önce NAC ve Willem II'de oynayan) çaresiz bıraktı: 3-0.

Gelecek maçlar
PAR

PAR

Serie A

21 Kas 2026

ROM

ROM

SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN

Maçta başka gol olmadı. Malen, 77. dakikada yerini Santiago Castro'ya bırakırken Marten de Roon, on dakika önce Manu Koné'nin yerine oyuna girdi. Devyne Rensch sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin