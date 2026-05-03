Donyell Malen, bu yaz AS Roma'ya şimdiden eşi benzeri görülmemiş bir transfer bombası yaşatabilir; Avrupa'nın önde gelen kulüpleri harekete geçmek istiyor

Donyell Malen, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini üzerine çekti. 27 yaşındaki forvet, bu sezonun ardından AS Roma tarafından 25 milyon euroya kalıcı olarak transfer edilecek, ancak bu kulübe hemen çok daha fazla kazanç sağlayabilir. Corriere dello Sport gazetesi böyle bildiriyor.

Aston Villa'dan Roma'ya transferinden bu yana Malen adeta uçuyor: 14 maçta şimdiden 11 gol attı. İtalyanların bu sezonun ardından 25 milyonluk satın alma opsiyonunu kullanacak olması da hiç şaşırtıcı değil.

Yine de Malen'in yazın ardından da Roma'da oynaması kesin değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, onun fırtına gibi gelişiminden etkilenmiş durumda. Corriere dello Sport'a göre Chelsea, Manchester United ve Newcastle United bilgi almış, FC Barcelona da ciddi ilgi gösteriyor.

Ancak Roma, müzakerelere girmeye hiç niyetli değil. İlk haberlere göre, 50 milyon euroluk bir teklif bile kulübü tereddüt ettirmeye yetmez. Malen, "dokunulmaz" konumda.

Corriere dello Sport, "Sadece birkaç ay içinde, bir şampiyonun layık olduğu goller, hız ve performanslarla değerini ikiye katladı" diye yazıyor. "On dört lig maçında on bir gol: bir kanibal, bir kaptan, gerçek bir liderin layık olduğu rakamlar."

“Gasperini için Malen, Roma’nın sadece yeni forveti değil: o, yeni projenin çapası, yüzü, yeniden başlamak için gerekli sembol. Ve Avrupa’nın yarısı gölgelerde hareket ederken, mesaj gayet net: Donyell satılık değil.”

“En azından şimdilik,” diye ekliyor yayın organı. “Çünkü bir oyuncu bu boyuta girdiğinde, cazip teklifler kaçınılmaz hale gelir ve büyük kulüplerin parası herkes için caziptir.”