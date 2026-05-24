Donyell Malen, AS Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Romalılar, zorlu geçen maçta Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. AC Milan, Cagliari ile oynadığı maça üçüncü sırada başladı, ancak 1-2'lik yenilgiyle altıncı sıraya geriledi ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı. Como, Cremonese deplasmanında 1-4 galip gelerek milyarlarca dolarlık turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Hellas Verona – AS Roma (0-2)

Roma, maçın ilk dakikalarında Hellas Verona'nın dar alanlarında zorlandı. Malen'in takımı gerçek anlamda gol fırsatları yaratamadı ve ilk yarıda ev sahibi takımı kıramadı.

Hellas Verona, devre bitimine az kala açılış golünü atacak gibi görünüyordu, ancak kaleci Mile Svilar önemli bir kurtarışla bunu engelledi. İkinci yarıda Nicolas Valentino, Paulo Dybala'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü. Bu nedenle Hellas, maçı 10 kişi devam etmek zorunda kaldı. Ardından gelen serbest vuruş, kaleci tarafından şık bir şekilde kurtarıldı.

Ev sahibi takım için drama daha da büyüdü. Talihsiz bir el faulünün ardından top penaltı noktasına gitti. Malen penaltıyı kaçırdı, ancak Dybala topu hemen tekrar oyuna soktu. İkinci denemede Hollandalı oyuncu 0-1'i yaptı.

Stephan El Shaarawy, Roma'daki son maçına damgasını vurarak skoru 0-2'ye getirdi. Bu galibiyetle Malen, Roma ile 2018'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

AC Milan – Cagliari (1-2)

Milan'da Santiago Giménez ilk 11'de yer aldı. Eski Feyenoord oyuncusu, maçın ikinci dakikasında Alexis Saelemaekers'e güzel bir pas verdi ve Saelemaekers soğukkanlılıkla skoru 1-0'a getirdi.

Cagliari, yirmi dakika sonra skoru eşitledi. Gennaro Borrelli, köşe vuruşundan Mike Maignan'ı geçerek topu ağlara gönderdi. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce, Fransız kalecinin hatası Milan'ı zor durumda bıraktı, ancak bu durum ev sahibi takım için iyi sonuçlandı.

58. dakikada Milan geriye düştü. Milanlılar köşe vuruşunu uzaklaştıramadı ve top tekrar oyuna girdi. Juan Rodríguez bu kargaşadan yararlanarak kafayla golü attı: 1-2.

Maç bu skorla sona erdi. Il Rossoneri'nin yenilgisiyle Milan, Juventus ve Como'nun sonuçlarına bağımlı hale geldi. Her iki takımın da galip gelmesi halinde Milan altıncı sıraya düşecek ve gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynayacak.

Cremonese - Como (1-4)

Como maça güçlü başladı ve 36. dakikada gol orucunu bozdu. Jesús Rodríguez'in şutu yolunda yön değiştirdi ve kaleci Emil Audero'nun hiçbir şansı kalmadı. İkinci yarı başlar başlamaz, eski FC Utrecht forveti Tasos Douvikas hızlı bir atağı gole çevirerek skoru ikiye katladı.

Cremonese, Federico Bonazzoli'nin penaltıdan attığı golle 1-2'yi yakaladı. Ancak ev sahibi takım, maçı çevirme umudunu uzun süre sürdüremezdi. VAR müdahalesinin ardından Como da bir penaltı kazandı ve Lucas Da Cunha farkı tekrar ikiye çıkardı.

Maçın son dakikaları, hakem kararlarına itiraz eden Cremonese yedek kulübesinden çıkan birçok kırmızı kartla kaotik bir şekilde geçti. Da Cunha, maçın bitimine on dakika kala gecenin ikinci golünü atarak skoru 1-4'e getirerek galibiyeti perçinledi.