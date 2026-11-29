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Donyell Malen, pazar günü AS Roma'da yine damgasını vurdu. AC Monza karşısında ilk yarıda açılış golünü atan forvet, 2-0'lık golün de asistini yaptı. Hollandalı oyuncu o sırada sakatlık yaşıyordu ve ikinci yarıda sahaya çıkamadı. İkinci sıradaki Roma maçı 4-0 kazandı. Ezeli rakibi Lazio'nun iki puan gerisinde, Inter'in ise bir puan önünde.

Roma, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında fazlasıyla hak ettiği bir puan alarak (2-2) güven tazelemişti. Monza karşısına da iyi başladı ve rakibini geçtikten sonra sağ ayağıyla topu uzak köşeye gönderen Malen'in golüyle erkenden öne geçti: 1-0.

On iki dakika sonra Roma farkı ikiye çıkardı. Bu golde de Malen'in önemli payı vardı. Eski PSV oyuncusu pası aldı, başını kaldırdı ve Matías Soulé'nin önündeki boşluğu gördü. Arjantinli oyuncu topu kontrol eder etmez hızla vuruşunu yaptı ve büyük bir soğukkanlılıkla uzak köşeden fileleri buldu: 2-0.

Çok geçmeden Malen'in o sırada bir sorun yaşadığı anlaşıldı. Roma'nın yıldızı sık sık ayak bileğini kontrol etti ve devre arasına kadar oyunda kaldı. Bu arada Roma, Soulé'nin bir golüyle daha farkı üçe çıkardı. Oyun kurucu, Rodrigo Mora'nın çok iyi hazırladığı pozisyonda Manu Koné ile paslaştıktan sonra topu üst köşeye gönderdi: 3-0.

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Teknik direktör Gian Piero Gasperini, beklendiği gibi gözdesi Malen'i devre arasında oyundan alıp yerine onun yerine düzenli olarak oyuna giren Santiago Castro'yu koydu. Arjantinli oyuncu, ikinci yarının hemen başında Roma'yı 4-0 öne geçirmeliydi. Ancak Emanuele Lulli'nin pasında neredeyse boş kaleye topu dışarı gönderdi.

İkinci yarının ilerleyen bölümünde Castro'nun şutu doğrudan kaleci Demba Thiam'ın yumruklarına gitti. Bu kaçan fırsatlar eski Bologna yıldızının canını hayli sıkmıştı. Yine de uzatma dakikalarında beklediği gole kavuştu. Paulo Dybala ile Daniele Ghilardi'nin paslaşmasının ardından Ghilardi'nin yerden gönderdiği ortayı Castro ağlara yolladı: 4-0.

Roma, cuma günü Bologna ile oynayacak, ardından Sporting Portugal ile Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanacak ve sonrasında ezeli rakibi Lazio ile derbiye çıkacak. Roma kentinin mavi ekibi geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı. Bu nedenle 13 Aralık Pazar günü saat 12.30'da başlayacak derbi öncesinde yalnızca evinde Atalanta ile oynayacak.