Donyell Malen, Serie A'daki yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Hollandalı futbolcu, pazartesi akşamı kaydettiği kusursuz hat-trick ile AS Roma'nın Fiorentina karşısında aldığı 4-0'lık net galibiyete büyük katkı sağladı. Bu galibiyet sayesinde Roma liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezon Malen, Aston Villa'dan Roma'ya yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Hücum oyuncusu daha sonra Roma'da büyük bir etki yarattı: yirmi resmi maç, on beş gol ve üç asist.

Bu nedenle Roma, geçen yaz onu İngiliz kulübünden bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi. 25 milyon euro karşılığında Malen, kalıcı olarak İtalya'nın yolunu tuttu.

Roma'nın şu ana kadar bundan pişmanlık duyması için de bir neden yok. Çünkü Malen, pazartesi akşamı yeni sezonun ilk maçında doğrudan sahanın yıldızı oldu.

Mario Hermoso'nun bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildikten sonra, 27. dakikada sahneye çıkan isim Malen oldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan santrfor, meşin yuvarlağı güçlükle de olsa ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci yarıda ise çeyrek saat dolmadan Malen iki kez daha sahne aldı. Önce sol ayağıyla 2-0'ı sert ve yüksek bir vuruşla yakın köşeden kaydetti, kısa süre sonra da Paulo Dybala'nın çevirdiği top sonrası hat-trick'ini tamamladı: 3-0. Bu arada Dybala için de bu bir hat-trick anlamına geliyordu, ancak asistlerde.

Malen'in fazlasıyla hak edilmiş şekilde tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan alınmasının ardından bir gol daha geldi. Niccolò Pisilli, 4-0'ı güçlükle ağlara gönderdi ve böylece Roma gecesinin üzerine kremayı koydu.