Real Madrid'in eski sportif direktörü Arjantinli Jorge Valdano, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kraliyet ekibinin başına dönmesiyle ilgili sessizliğini bozarak, zamanın herkesi değiştirdiğini ve geçmişte yaşananların mutlaka tekrarlanmayacağını vurguladı.

Portekiz basınından "A Bola" gazetesinin dün pazartesi kendisiyle yaptığı röportajda Valdano, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya dönüşünü açık yüreklilikle değerlendirdi. Bu dönüş, yaklaşık 15 yıl önce gerginlikle sonuçlanan ve Arjantinlinin 2011 yılında sportif direktörlük görevinden istifasıyla biten ortak deneyimlerinin ardından geldi.

15 yılın ardından herkes değişti

Valdano'ya "özel teknik direktör"ün bu kez Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi kupasına taşıyıp taşıyamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Yaklaşık 15 yıl geçti. Futbol artık eskisi gibi değil, toplum artık eskisi gibi değil, Florentino artık eskisi gibi değil ve elbette Mourinho da öyle olmayacak. O yüzden neler olacağını göreceğiz."

Valdano'nun açıklamaları, geçmiş yıllar boyunca olayların ve kişiliklerin nasıl geliştiğine dair gerçekçi bir bakış açısını yansıtıyor. Bu da kendisi ile Mourinho arasında yaşanan gergin geçmiş deneyimin, yeni dönemi değerlendirmek için bir ölçüt olmaması gerektiğine işaret ediyor.

Florentino'nun önünde sınırlı seçenekler

Son iki sezon boyunca takımı çalıştıran ve hiçbir kupa kazanamayan İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu teknik direktör tipiyle ilgili olarak ise Valdano tarafsız bir tutum sergiledi.

Arjantinli şöyle konuştu: "Florentino farklı bir teknik direktör tipini seçti ve gerçek şu ki Real Madrid'in elindeki seçenekler az. Seçenekler giderek azalıyor. Jose Mourinho'nun bu sorumluluğa geri dönmesinin ne faydası olacağını bilmiyorum; bunu yalnızca kulüp biliyor."

Valdano'nun açıklamaları, Mourinho ile anlaşma kararının kulüp başkanı Florentino Perez'in önündeki seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle geldiğine işaret ediyor. Özellikle kupasız geçen iki sezonun ardından yönetim, hızlı ve etkili bir çözüm arayışına girdi.

Kimseye kin beslemiyorum

Konuşmasının sonunda Valdano, 2010 ile 2011 yılları arasında Real Madrid'de Mourinho ile yaşadığı gergin çalışma dönemini kısaca hatırlattı. Bu dönem, Portekizli teknik direktörle yetkiler ve takım yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sportif direktörlük görevinden istifasıyla sona ermişti.

Arjantinli, tüm bu anlaşmazlıkları geride bıraktığını vurgulayarak şöyle dedi: "Ben dünyada kin besleyen en son insanım; anlaşmazlıklar benim için uzun sürmez, onları çok kolay bir şekilde aşarım."