Uluslararası ara dönemi, "Ciutat Esportiva"da (Barcelona'nın antrenman üssü) alışılmadık bir manzaraya yol açtı; Katalan takımının kadrosunun büyük bir bölümünün milli takımlarına katılmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmasıyla birlikte, teknik direktör Hansi Flick'in bu günlerde birlikte çalışabileceği yalnızca yedi ya da sekiz oyuncu kaldı, ancak yakında aralarına bir oyuncunun daha katılması muhtemel.

"Sport" gazetesine göre, Frenkie de Jong topla çalışmaya çoktan başladı, aynı zamanda son birkaç günde durumunda gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Hollandalı oyuncu, sakatlığından toparlanma temposundan duyduğu memnuniyeti belli ederek, sahada orta yoğunlukta bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

De Jong, sağ dizindeki iç yan bağında meydana gelen yırtık nedeniyle sahalardan uzak. Başlangıçta, sakatlığın tedavisi için ameliyat olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler değerlendirildi, ancak sonunda konservatif bir tedavi yaklaşımının benimsenmesine karar verildi.

Birkaç hafta boyunca Frenkie, esas olarak egzersizlere ve düz çizgide koşuya odaklanarak topsuz çalıştı. Bu gazetenin daha önce belirttiği gibi, oyuncu birkaç hafta önce yan hareketler yaparken hâlâ bir miktar rahatsızlık hissediyordu; bunlar özellikle bağlardaki sakatlıktan kaynaklanan sorunlardı.

Şimdi ise durum düzeldi; daha büyük bir iyimserlik hissediyor ve bir sonraki adım çoktan atıldı: Frenkie sahaya döndü ve fiziksel iş yükünü kademeli olarak artırarak topla çalışmaya başladı, ancak takım arkadaşlarıyla normal şekilde antrenman yapabilmesine daha bir süre var.

Flick, gelişim seviyesini yarın çarşamba günü bizzat değerlendirebilecek; teknik direktör, izin günü nedeniyle dün "Ciutat Esportiva"da bulunmadı, ayrıca bugün salı günü teknik direktörlerin bir toplantısına katılmak üzere Madrid'e gitti. Dolayısıyla Hollandalı oyuncunun çalışmalarını yeniden yakından takip edebileceği zaman yarın olacak.

Katalan gazetesinin belirttiğine göre her halükârda acele etmeye gerek yok; Frenkie'nin takım antrenmanlarına dönmeden önce yaklaşık iki ila üç hafta beklemesi gerekecek ve uluslararası ara dönemi biter bitmez teknik ve sağlık ekipleri onun durumunu ve toparlanmasının ne kadar ilerlediğini yeniden değerlendirecek, ancak o zaman maçlara katılmak üzere dönüşü için daha kesin bir tarih belirlenebilir.

Toparlanma aşaması henüz tamamlanmadı, ancak ileriye doğru önemli bir adımı temsil ediyor; zira Frenkie topu yeniden ayakları arasına aldı. Belki de yalnızca koşarak geçirdiği haftaların ardından en güzel haber budur.

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