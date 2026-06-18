Dönüşümün sırrı... Tuchel, Hırvatistan maçının gidişatını değiştiren sözlerini açıkladı

İngiltere Milli Takımı’nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan maçı devre arasında oyuncularına gönderdiği mesajı açıkladı. Bu mesaj, maçın gidişatını değiştirerek “Üç Aslan”ın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 4-2’lik heyecan verici bir galibiyete ulaşmasına katkıda bulundu.

İngiltere milli takımı, Harry Kane'in iki kez öne geçmesine rağmen ilk yarıyı berabere tamamlamıştı; ancak devre arasından sonra tamamen farklı bir görüntü sergiledi. Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un attığı iki kritik gol, İngiltere'ye dikkat çekici bir galibiyet kazandırırken, turnuvadaki rakiplerine de güçlü bir mesaj gönderdi.

Harry Kane, devre arası molasında teknik direktörünün oynadığı rolü övdü ve onun sözlerinin maçın ikinci yarısında takımın tepkisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.

Tuchel’in soyunma odasındaki mesajı

Oyunculara ne söylediği sorulduğunda Tuchel, “Onlara, maçı kaybetseniz bile son 17 gün boyunca yaptığımız çalışmaya dair fikrim değişmeyecek, ancak kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini söyledim” dedi.

İngiliz “ITV” kanalına yaptığı açıklamada ise şunları ekledi: “Skoru korumakla gereğinden fazla meşgul olmuştuk. Neredeyse 7 oyuncuyla savunma yapıyorduk, ancak yine de gerektiği gibi savunma yapamadık. Skor lehimize gitmezse, kendi oyun tarzımızla oynayarak kaybetmeliyiz. Sadece onları hücuma geçmeye ve cesaretli olmaya teşvik etmeye çalıştım."

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İlk yarıya eleştiriler, tepkiye övgü

Alman teknik direktör, devre arasına kadar takımının performansının ikna edici olmadığını kabul ederek, “Bazı gerginlikler yaşadık, gereğinden fazla temkinli kararlar aldık ve ilerlemek yerine geriye pas atmaya eğilimliydik. Doğru ritmi bulmakta zorlandık ve boşlukları değerlendirecek kadar özgüvenimiz yoktu” dedi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda yer mücadelelerinin sadece %33’ünü kazandığımızı, ikinci yarıda ise %73’ünü kazandığımızı gösteren bir istatistik gördüm. Topa sahip olmadığımız anlarda bile gerekli düzeyde mücadele ve coşku gösteremedik.”

"İkinci yarıya çıktıktan sonra oyuncuların tepkisini çok beğendim. Maç duygular ve heyecanla doluydu ve doğru şekilde oyuna girmemiz biraz zaman aldı" diye ekledi.

Bellingham: Bağırmaya gerek yoktu

Jude Bellingham, maçın yeniden başlamasından sadece iki dakika sonra üçüncü golü atarak İngiltere milli takımına ikinci yarıya olabilecek en iyi başlangıcı sağladı ve takımını galibiyete taşıdı.

Tuchel’in devre arası konuşmasıyla ilgili olarak Real Madrid yıldızı, “Mesele bağırmak ya da soyunma odasında dram yaratmak değildi, tam da takımın ihtiyacı olan şeydi” dedi.

Ve ekledi: “Olgun bir kadromuz var ve içinde büyük liderler bulunuyor; herkes ulaşmamız gereken seviyenin ne olduğunu biliyordu. İkinci yarıya yaptığımız güçlü başlangıç, maçı kontrol altına alıp galibiyete ulaşmamız için bize mükemmel bir zemin hazırladı.”