Marc-André ter Stegen ile Barcelona arasındaki bağ, Ajax'a gitmesine rağmen kopmadı. Alman kalecinin Katalan şehrine yaptığı son ziyaret, İspanyol kulübüyle bağının yalnızca sözleşme açısından değil, sağlık açısından da sürdüğünü ortaya koydu. Bu gelişme, Hollanda ekibindeki kiralık süresinin sona ermesinin ardından geleceğine dair soru işaretleri doğuruyor.

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İspanyol “Sport” gazetesinin aktardığına göre Ter Stegen, cuma günü ESPN'e verdiği röportajda son milli ara sırasında Barcelona'ya yaptığı yolculuğun nedenlerini açıkladı ve ailesini ziyaret etmeyi kulübün sağlık ekibine kontrol yaptırmakla birleştirdiğini belirtti.

Bu açıklamalar, Joan Gamper Spor Kompleksi'ne yaptığı ziyaretin, Katalan ekibiyle mevcut ilişkisinin niteliği ve gelecekte geri dönüş ihtimaline dair işaretler taşıyıp taşımadığı konusunda soru işaretleri doğurmasının ardından geldi.

Alman kaleci, ziyaretinin yalnızca ailevi nedenlerle ilgili olmadığını açıklayarak Barcelona ile sözleşme bağının sürdüğünü vurguladı: “Öncelikle ailemi ziyarete gittim ve hâlâ Barcelona oyuncusuyum.” Ter Stegen, hafif bir fiziksel rahatsızlık hissettiğini, formunu korumak ve en üst seviyesine ulaşmak için her zaman elinden gelen her şeyi yapmaya özen gösterdiğini, bu nedenle şehirde bulunmasını fırsat bilerek sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti.

Bu adım, Ter Stegen'in geçmiş yıllarda fiziksel sorunlarıyla ilgilenen Barcelona sağlık ekibine duyduğu büyük güvenin bir yansıması. Alman kaleci, Katalonya'daki varlığını dizine yönelik özel bir tedavi görmek ve eklemindeki gelişmeleri takip ettirmek için değerlendirdi. Barcelona, Ajax ve Almanya Milli Takımı'nın sağlık ekipleri arasındaki koordinasyon da sürüyor. Bu sayede tıbbi değerlendirmeler paylaşılabiliyor ve oyuncunun sağlık geçmişini daha yakından bilen doktorların deneyiminden yararlanılabiliyor.

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34 yaşındaki kaleci, durumunun takibinde birden fazla tıbbi görüşün bulunmasını olumlu buluyor. Özellikle Ajax doktorlarının, Barcelona sağlık ekibi kadar onun tıbbi geçmişinin ayrıntılarını öğrenme fırsatını henüz bulamamış olması bunda etkili. Bu durum, bu sezonu Hollanda ekibinin formasıyla geçirmesine rağmen İspanyol kulübünün hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini açıklıyor. Ter Stegen bu süreçte fiziksel istikrarını korumaya ve geçmiş sezonlarda kariyerini etkileyen sorunların tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor.

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Saha içinde ise Ter Stegen, sakatlıklar nedeniyle kaybettiği sürekliliği yeniden kazanmaya başladı. Ajax formasıyla tüm kulvarlarda 17 resmi maça çıkan Alman kaleci, fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle son ADO Den Haag karşılaşmasında forma giyemedi, ancak perşembe günü antrenmanlara dönerek durumunun iyileştiğini doğruladı.

Ter Stegen ayrıca yokluğunda kaleyi koruyan takım arkadaşı Maarten Paes'i de övdü. Bu sözler, Hollanda ekibindeki rekabete ve forma giyemediği dönemlerde takım arkadaşlarının üstlendiği role verdiği değeri gösteriyor.

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Rekabet açısından durumu iyileşse de Alman kalecinin geleceği birden fazla ihtimale açık. Ter Stegen'in Barcelona ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunurken Ajax'taki kiralık süresi bu sezonun sonunda sona eriyor.

Ter Stegen, Katalan kulübüne dönüş ihtimalini dışlamadı. Ancak Joan García'nın Hansi Flick yönetiminde birinci kaleci konumunda olması, eski yerini geri almasını zorlaştırıyor.