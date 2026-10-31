Dönüş ve yokluk: Real Madrid'in Racing karşısındaki kadrosunda beklenen değişiklikler

Real Madrid, İspanya Ligi'nin 11. haftasında pazar akşamı Racing Santander'e konuk olacak.

Bu, Vinicius Junior'ın ceza nedeniyle kaçıracağı üçüncü maç olacak; oyuncu gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında ilk 11'e dönecek.

AS gazetesi, Real Madrid'in Racing karşısındaki beklenen kadrosunun ana hatlarını yayımladı. Buna göre, El Clasico'da olağanüstü bir performans sergileyen ve bu maçta sahip olduğu büyük yeteneğin parıltısını gösteren Yan Diomande, sol kanatta oynamayı sürdürüyor.

Takımın 7 gün içinde 3 maç oynayacak olması bu hafta bazı rotasyonları zorunlu kılacak olsa da, Real Madrid'in ilk 11'inde çok fazla değişiklik yaşanması beklenmiyor.

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Fede Valverde maçta forma giyemeyecek; bu durum Dumfries'i sağ bek mevkisini doldurmak için en güçlü aday haline getiriyor. Bernardo Silva ise orta sahada yer alacak.

Kaleci mevkisinde ise bir değişiklik olacak; Barcelona'ya seyahat etmesine engel olan gribi atlatan Thibaut Courtois geri dönüyor.

Belçikalı kaleci Real Madrid'in ilk 11'ine dönecek, böylece Andriy Lunin yedek kulübesine oturacak.

Sağ bek mevkisinde ise Dumfries ile Trent Alexander-Arnold arasındaki ikili rekabet yeniden canlanıyor; ancak Hollandalı oyuncu maça rakibine karşı avantajlı giriyor.

Savunma hattının stoperde Ibrahima Konate ve Dean Huijsen'den oluşması bekleniyor; Rüdiger ise AEK Atina maçında ilk 11'de yer alacak. Marc Cucurella da sol bek mevkisini üstlenecek.

Orta sahada Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni'nin yanında forma giyecek; böylece Portekizli oyuncu takıma yaratıcı dokunuşunu ve teknik becerilerini katacak.

Jude Bellingham oyun kurucu mevkisinde oynamayı sürdürecek ve kendisine hareket serbestliği tanınacak. Arda Güler sağ kanatta, Diomande sol kanatta yer alacak; ileri uçta ise hücumun lideri Kylian Mbappe olacak.

Böylece Real Madrid'in Racing karşısındaki beklenen ilk 11'i şöyle olacak: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Bernardo Silva, Tchouameni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.