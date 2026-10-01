Portekiz Futbol Federasyonu, tarihi kaptanı Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair süregelen tartışmalara son verdi ve son kamptan çekilmesinin ardından milli takımdaki kariyerini bitireceği ya da 6 ay men cezası alacağına dair ortaya atılan tüm haberleri kesin bir dille yalanladı.

Geride kalan saatler, Ronaldo ile Portekiz Futbol Federasyonu ve teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ilişkide yaşanan büyük gerginliğin ardından çelişkili bir tabloya sahne olmuştu. Bu gerginlik, Portekizli yıldızın kamptan tamamen ayrılması ve devam etmeyi reddetmesiyle sonuçlanmış, bu da yakın bir milli takım kariyerinin sonlanması ve uzun süreli bir disiplin cezası yönündeki spekülasyonların önünü açmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi sözcüsü Ricardo Quaresma, Suudi Arabistan merkezli "El-Meydan" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Ronaldo'nun kariyerini bitireceğine dair söylenen her şeyin kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Quaresma şu ifadeleri kullandı: "Cristiano Ronaldo bize futbolu bırakma fikrini bildirmedi, bu konuda söylenenler doğru değil ve her an doğal bir şekilde takıma katılabilir."

Resmi sözcü, Ronaldo'nun çekilmesi nedeniyle Portekiz ile oynamaktan 6 ay men edileceğine dair haberleri de tamamen yalanlayarak şunları açıkladı: "Jorge Jesus tarafından takıma çağrılması durumunda, önümüzdeki dönemde milli takım kadrosuna doğal bir şekilde katılma hakkına sahip olacaktır."

Bu açıklamayla Portekiz Futbol Federasyonu, ceza söylentilerine nokta koyuyor ve topu, krizi sonlandırmak ve önümüzdeki önemli maçlar öncesinde taşları yeniden dizmek için teknik direktör Jesus ile yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sahasına bırakıyor.







