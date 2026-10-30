Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine yükselten Afrika Elemeleri'ndeki yolculuğunda yeni bir durağa hazırlanırken, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin önümüzdeki kasım ayında oynanacak Nijer ile iki maçta güveneceği isimlerin açıklanması merakla bekleniyor.

Bu kapsamda, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi, önümüzdeki çarşamba günü, konferans salonunda basın toplantısı düzenleyerek, iki maça hazırlık amacıyla yaklaşan hazırlık kampına katılmaya davet edilecek oyuncuların listesini VI. Mohammed Futbol Kompleksi'nde açıklayacak.

Kampın 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine yükselten Afrika Elemeleri Birinci Grup'un üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları kapsamında 13 ve 17 Kasım günleri oynanacak olan Nijer Milli Takımı karşısındaki iki karşılaşma için hazırlıklarına başlayacak.

İlk karşılaşma 13 Kasım'da Dârülbeyzâ şehrindeki V. Mohammed Stadı'nın zemininde oynanacak; ikinci maç ise 17 Kasım'da başkent Rabat'taki Prens Mevlay Abdullah Stadı'nda yapılacak. Fas, bu karşılaşmada elemelerdeki yolculuğunu sürdürmeyi ve müsabakaların tamamlanmasından önce hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.