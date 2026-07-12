Dönüm noktası yaklaşıyor: Feyenoord, hedeflediği birinci kalecinin transferine bir adım daha yaklaştı

Alman Kicker dergisi, Tjark Ernst’in Feyenoord’a transfer olasılığının gündemde olduğunu bildiriyor. Dergiye göre, Rotterdam ekibi müzakerelerde giderek daha fazla ilerleme kaydediyor.

Kicker, Feyenoord'un Berlinli kalecinin transferine çok yakın olduğunu belirtiyor.

Ancak 23 yaşındaki kaleci sadece Feyenoord'un ilgisini çekmiyor.

Celtic, Borussia Mönchengladbach ve VfL Wolfsburg da Ernst'i kadrolarına katmak istiyor.

Wolfsburg, Ernst ile anlaşmaya çok yaklaşmış gibi görünüyordu, ancak 2. Bundesliga'ya düşmesi nedeniyle transferin suya düştüğü anlaşılıyor.

Bu nedenle, daha önce de bildirildiği gibi, Volkswagen kulübü, Feyenoord'un kalecisi Timon Wellenreuther'i Stadionclub'dan transfer etme olasılığını değerlendiriyor.

Her halükarda Feyenoord, yeni bir kaleciyi kadrosuna katma konusunda bir adım daha ileride görünüyor. Söylentilere göre Ernst, ilk tercih edilen kaleci. Ernst de, özellikle Şampiyonlar Ligi’nin cazibesi nedeniyle Feyenoord’da bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor gibi görünüyor.