İspanyol Alejandro Balde, son on gün içinde tavrının kökten değişmesinin ardından, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. Joao Cancelo'nun gelişi ve Xavi Espart'ın takım hesaplarında yer almaya başlamasının ardından oynama şansı azaldı.

Balde, kısa süre öncesine kadar, ayrılığıyla ilgili teklif ve söylentilere rağmen Barcelona'da kalmaya meyilliydi; zira asıl hedefi kalmak ve teknik direktör Hansi Flick'in kadrosundaki yerini korumak için mücadele etmekti.

Oyuncu, bu sezon oynayacağı rolün garanti olmayacağının farkındaydı, ancak Barcelona'nın son günlerde Cancelo transferini resmen bitirmesiyle hesaplar değişmeden önce mevkisi için rekabete girmeye hazırdı.

Kulübün sportif direktörü Cancelo'nun gelme ihtimalini önceden bilmesine rağmen, transferin tamamlanması Balde'nin takım içindeki durumunu değiştirdi; özellikle sol bek mevkisi için rekabetin daha da zorlaşacağı netleştikten sonra.

Xavi Espart'ın Elche karşısında ilk 11'de sahaya çıkması Balde'nin endişelerini artırdı; ardından Flick, oyuncuyu maç kadrosuna almadı. Oyuncu bu kararı Barcelona'daki geleceğinde belirleyici bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Son saatlerde gerçekleşen bir dizi görüşmenin ardından Balde tavrını netleştirdi ve transfer sezonu kapanmadan yeni bir kulüp aramaya karar verdi. Menajeri Jorge Mendes, Barcelona yönetimini temsil eden Deco ile iş birliği içinde, kendisine uygun bir adres bulmak için harekete geçti.

Balde, bir dizi Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor, ancak zamanın darlığı transferin tamamlanması önünde bir engel oluşturuyor; zira transfer döneminin kapanmasına yalnızca bir hafta kaldı ve kulüplerin çoğu yeni sezon kadrolarını belirledi.

İspanyol bek için masadaki en öne çıkan seçenek Manchester United olmaya devam ediyor, ancak İngiliz kulübünün tavrı son transferlerinin ardından değişti. Kulüp artık oyuncuyu bonservisiyle almayı düşünmüyor, bunun yerine kiralık olarak hizmetlerinden yararlanmayı tercih ediyor.

Barcelona, Balde'yi bonservisiyle satmayı tercih ediyordu, ancak zamanın darlığı, sezon kapanmadan uygun bir teklif bulamaması halinde kulübü kiralık formülünü kabul etmeye itebilir.

Oyuncunun önünde başka teklifler de bulunuyor, ancak bunlar Manchester United seçeneği kadar cazip görünmüyor. Mendes ve Deco, dosyanın transfer döneminin son günlerine kadar açık kalabileceği beklentileri arasında, Balde'nin geleceği için bir çözüm aramaya devam ediyor.