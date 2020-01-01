Donny van de Beek: Steven Bergwijn beni Tottenham'a gelmem için ikna etmeye çalıştı
Manchester United'ın yeni transferi Donny van de Beek, bu ayın başında United ile anlaşmaya varmadan önce Hollanda Millî Takımı'ndan arkadaşı Steven Bergwijn'in kendisini Tottenham'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Çarşamba günü United'a beş yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, Algemeen Dagblad' a yaptığı açıklamada, "Bergwijn, Tottenham için oynayıp oynayamayacağımı öğrenmek için bana mesaj attı. Ama ben United'ı seçtim" dedi.
Bir sonraki adım için kendisini hazır hissettiğini belirten Van de Beek, "Ayrılma zamanım gelmişti. Geçtiğimiz hafta boyunca menajerimle telefonda konuştum. Sonunda bir anlaşmaya varılabildi" şeklinde konuştu.
Van de Beek, United'a transferinde futbolculuk kariyerinde United'da oynamış olan Ajax'ın CEO'su Edwin van der Sar ile yaptıkları konuşmaların büyük payı olduğunu da söyledi.
"Van der Sar ile futbol ve kulüp hakkında konuştuk," diyen Van de Beek, "Her zaman duygularımla karar veririm ve duygularım her zaman doğru karar vermemi sağlar. Bu benim için önemli bir şey" ifadelerini kullandı.