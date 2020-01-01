Donny van de Beek: Steven Bergwijn beni Tottenham'a gelmem için ikna etmeye çalıştı

Manchester United'ın çiçeği burnunda transferi, Bergwijn ile aralarında geçen mesajlaşma hakkında konuştu.

'ın yeni transferi Donny van de Beek, bu ayın başında United ile anlaşmaya varmadan önce Millî Takımı'ndan arkadaşı Steven Bergwijn'in kendisini 'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Çarşamba günü United'a beş yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, Algemeen Dagblad' a yaptığı açıklamada, "Bergwijn, Tottenham için oynayıp oynayamayacağımı öğrenmek için bana mesaj attı. Ama ben United'ı seçtim" dedi.

Bir sonraki adım için kendisini hazır hissettiğini belirten Van de Beek, "Ayrılma zamanım gelmişti. Geçtiğimiz hafta boyunca menajerimle telefonda konuştum. Sonunda bir anlaşmaya varılabildi" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Van de Beek, United'a transferinde futbolculuk kariyerinde United'da oynamış olan 'ın CEO'su Edwin van der Sar ile yaptıkları konuşmaların büyük payı olduğunu da söyledi.

"Van der Sar ile futbol ve kulüp hakkında konuştuk," diyen Van de Beek, "Her zaman duygularımla karar veririm ve duygularım her zaman doğru karar vermemi sağlar. Bu benim için önemli bir şey" ifadelerini kullandı.