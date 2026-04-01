Donny van de Beek, Ajax'a harika bir haber verdi: "Oradan çok da uzakta değilim"

Futbol sahalarından altı aydan fazla bir süre uzak kaldıktan sonra Donny van de Beek sahalara dönüşüne hazırlanıyor. Eski kulübü Ajax ile yaptığı "14 Dakika" programında, kendini "fiziksel olarak çok iyi" hissettiğini doğruladı. "Birkaç hafta içinde takıma katılmayı umuyorum."

Geçen yıl 23 Eylül'de Van de Beek için işler çok kötü gitti. Athletic Club deplasmanında Girona'nın orta saha oyuncusu aşil tendonunu yırttı. Van de Beek acı içinde bağırdı ve aylarca rehabilitasyon görmek zorunda kaldı. Şimdi nihayet sahalara dönüşü yaklaşıyor.

"Ben iyiyim," diye söze başlayan Van de Beek, bu ayın sonunda 29 yaşına girecek. "Tabii ki sahalara dönme yolundayım, ama aslında her şey çok iyi gidiyor. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Geri dönmek için oldukça hazır hissediyorum."

"Şu anda fizyoterapistle tam gaz çalışıyorum ve sahada antrenman yapıyorum. Birkaç hafta içinde takıma katılmayı umuyorum, yani durum iyi görünüyor. Sahada koşmak, olabilecek en güzel şey. Bir noktadan sonra spor salonundan sıkılıyorsunuz."

"Bir futbolcu olarak sahada topun peşinde koşmak istersiniz. Şu anda o aşamadayım. Sonunda giderek daha olumlu hissetmeye başlıyorsunuz ve tekrar futbol oynamak için sabırsızlanıyorsunuz. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum, çok da uzak değilim."

Sakatlık, bunun sonuçları ve aylar süren rehabilitasyon, Van de Beek'i oldukça etkiledi. "Tabii ki çok zordu," diye kabul ediyor. "Özellikle ilk birkaç ay. Böyle bir an yaşandığında, bu çok sinir bozucu ve zor oluyor."

"Çünkü bu çok uzun bir süreç ve tabii ki hiç canın istemiyor. Neyse ki artık bunu geride bırakabildim ve birkaç hafta sonra takıma tekrar katılıp onlara yardım edebileceğim. En keyifli olan da bu: topla antrenman yapmak ve maçlara çıkmak."

"Çok sıkı çalıştım. Her gün antrenmana çıktık, spor salonunda da. Tabii ki sahada pek bir şey yapamıyordum ve hala biraz spor salonunda çalışıyorum ama artık odak noktam yeniden sahada. Son aşamadayız. Önümüzde kısa bir yol var ama her şey yolunda gidiyor," dedi Van de Beek.