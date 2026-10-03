Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27" finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'yle oynanacak maç öncesinde oyuncularının yaşadığı yorgunluktan şikâyet etti.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı final turunda karşılaştığı Katar Millî Takımı'nı, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere tamamlanmasının ardından penaltı atışlarıyla mağlup etti.

Donis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi; açıklamaları Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesi aktardı: "Oyuncularımı yüksek performansları ve mücadeleci ruhları için tebrik ediyorum. Tecrübeli ve çok iyi savunma yapan bir rakibe karşı zor bir maçta ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular."

Sözlerine şöyle devam etti: "Turnuva kısa sayılır ve yorgunluk etkili oluyor, bu üstün performansın ardından galibiyeti hak ediyoruz.

Maç boyunca oyuncuların yorgunluğuyla ilgili sorunlar yaşadık ama olanlardan memnunum. Oyuncular çok iyi bir final oynayacak, biz de onlardan bunu bekliyoruz."

Suudi Arabistan Millî Takımı, Körfez turnuvasının final maçında önümüzdeki salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı ile karşılaşacak.

Yunan teknik direktör, bu maçla ilgili şunları söyledi: "Her maçı ayrı ele almalı, iyi bir şekilde toparlanmaya çalışmalı ve maçlarda en iyi stratejileri ortaya koymalıyız."

Şöyle açıkladı: "Bugünkü maçta özel bir stratejimiz vardı ve başlangıçta farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, ikinci yarıda ise bazı değişiklikler yaptık."

Ayrıntıya girdi: "Farklı bir şekilde oynamamız ve gol üretmeye çalışmamız gerekiyordu. Maçta doğru kararları almadığımızı düşünüyorum, savunmacı bir şekilde oynamak durumumuzu zorlaştırdı."

Devam etti: "Son adıma odaklanmalı ve kendimize yoğunlaşmalıyız, taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Maçın bitiminin ardından oyunculardan, maçta bizim üzerimizde etkisi olan taraftarlara teşekkür etmelerini ve onları tebrik etmelerini istedim. Ayrıca onlara galibiyete muktedir olduğumuzu söyledim."

Şunları ekledi: "Hakemin kararları hakkında konuşmak istemiyorum, hakem benim gördüğüm şeyi görmedi, bu konuda konuşmak istemiyorum, kararlarına ve yaptığı her şeye saygı duyuyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gol yemeden 5 maç oynamak çok özel bir şey (Suudi Arabistan turnuvada yalnızca 4 maç oynadı), bu da oyuncuların performansı, becerisi ve kabiliyetleri sayesinde oldu. Ancak rakibe fırsatlar üretmesine izin vererek bir hata yaptık, adım adım kendi kimliğimizi oluşturacağız."