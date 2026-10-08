Manchester City, mali ihlaller nedeniyle kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde Premier Lig yönetimi tarafından resmi olarak suçlu bulunmasına rağmen iyimserliğini koruyor.

Premier Lig kulüpleri, Manchester City'nin mali kurallara ilişkin 100'den fazla ihlal işlediğinin ortaya çıkmasının ardından kulübe karşı eşi görülmemiş bir ceza talep ediyor.

Manchester City ise komitenin kararıyla sonuna kadar mücadele etmeyi taahhüt etti ve komiteyi "Premier Lig'deki komplo teorilerini" onaylamakla suçladı; kulüp, suçlu bulunma kararının iptali için temyize başvurdu.

Kaleci Gianluigi Donnarumma'nın menajeri, oyuncusunun ve diğerlerinin "spor adaletinin" Manchester City lehine galip geleceğine dair güvence aldığını söyledi.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Enzo Raiola, "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Manchester City'deki kaos herhangi bir şeyi değiştirecek mi? Hayır, ne bizim için ne de Donnarumma için hiçbir şey değişmeyecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Haberler düzenli olarak ortaya çıkıyor. Kulüp Gigi ile konuştu ve herkes sakin. Şu an Liverpool ve Paris Saint-Germain'e karşı önemli maçlar var, ardından spor adaleti işleyişini sürdürecek."

Ve ekledi: "Ancak Donnarumma, Manchester City'den güvence aldı."

Donnarumma ve milli maçlarda forma giyen diğer Manchester City oyuncuları, pazar günü Premier Lig'de Liverpool'a karşı oynanacak maça hazırlanmak için bugün perşembe günü antrenmanlara dönecek.