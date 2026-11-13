Donnarumma'nın kötü dönemi İtalya Milli Takımı'nda da sürüyor: İtalya'nın yeniden doğuş gecesinde hayal kırıklığı, Mancini Belçika karşısında ne yapacak?

İtalya'nın "yeniden doğuş" gecesinde olumsuz bir nokta da vardı: Gigio Donnarumma'nın hatası. Manchester City'de de kariyerinin en iyi döneminden geçmeyen kaptan için ağır bir hataydı.

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NE HATA AMA - İtalya, Fransa’yı geriden gelerek 3-1 yendi. Bu sonuç, İtalya futboluna moral ve özgüven verdi. Galibiyet, Roberto Mancini için de önemliydi. Mancini, İtalya Milli Takımı’ndan ayrılıp Suudi Arabistan’a gitmesinin ardından yaşanan tartışmalardan sonra İtalyan taraftarların desteğini yeniden kazandı ve taraftarları bu takımın yanına çekti.

Oysa San Siro’daki gece mümkün olan en kötü şekilde başlamıştı. 10. dakikada, geriden oyun kurmaya çalışırken Donnarumma’nın kritik hatası geldi. İtalyan kaleci, Barella’ya pas vermek isterken topu doğrudan Michael Olise’ye gönderdi ve Fransız hücum oyuncusunun ceza sahasına girmesine yol açtı. Bayern’in kanat oyuncusu burada Bastoni’den sıyrıldı ve kurtarış için yere inerken yavaş ve hantal kalan İtalyan kaleciyi geçerek skoru 0-1 yaptı. Maçın gidişatını farklı bir yöne çevirebilecek ciddi bir hataydı.

BU SEZON İLK DEĞİL - Fransa karşısında yaşananlar, ne yazık ki bu sezonki tek örnek değil. Donnarumma, Manchester City formasıyla da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde önemli hatalar yaptı.

24 Ekim’de Aston Villa’ya 2-1 kaybedilen maçta İtalyan kaleci, Nicolas Jackson’ın kaleyi ortalayan şutunu bacaklarının arasından geçirdi. Birkaç gün sonra, 4 Kasım’da Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig deplasmanında 3-2 kazanılan maçta ise Ridle Baku’nun şutunda kendi koruduğu köşeden gol yedi.

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Birbirinden farklı bu pozisyonlar, İtalya’nın bir numaralı kalecisinin yaşadığı güvensiz dönemi ortaya koyuyor. Donnarumma, kendisinin derhal satılmasını isteyen Manchester City taraftarlarının da hedefinde.

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MANCINI’NİN PLANI - Şunu da belirtmek gerek: Milli takım teknik direktörü, mümkün olduğunda oyuna hükmeden ve geriden oyun kuran bir takımla İtalya’ya belirgin bir kimlik kazandırmaya çalışıyor. Fransa karşısındaki ilk dakikalarda da Donnarumma’nın hatasına kadar verilen mesaj buydu.

Ancak geriye düştükten sonra İtalya’nın yaklaşımı değişti: Kaleci ve savunmacılar uzun toplara yöneldi. Amaç, hücum hattında sırtı dönük oyunuyla Pio Esposito’yu bulmaktı. Esposito’nun bu oyunu, takımın tamamının daha ileride konumlanmasını sağladı. Bu çözüm, paradoksal biçimde maçın seyrinin değişmesine ve İtalya’nın hücum organizasyonlarının daha etkili olmasına katkıda bulundu.

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BELÇİKA KARŞISINDA NE YAPACAK? - Donnarumma kariyerinin en iyi döneminden geçmiyor ve Mancini, bazı tecrübeli oyuncuları bile yedek bırakmakta tereddüt etmediğini gösterdi. Örneğin dün Dimarco’yu, yeni dönemin ilk 4 maçının ikisinde de Barella’yı yedek bıraktı.

Belçika’ya karşı oynanacak bir sonraki maç belirleyici olacak: Nations League finallerine katılım söz konusu ve İtalya’nın tur atlaması için beraberlik yeterli. Milli takım teknik direktörü kaptanına güvenmeyi sürdürecek mi, yoksa başka bir seçeneği mi değerlendirecek? Adaylar arasında uzun süredir Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi de var. Carnesecchi, kalecilikten ziyade ayaklarıyla oyun kurma konusunda daha iyi performans sunabilecek özelliklere sahip.

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Karar kolay olmayacak: Bir yanda Donnarumma’nın deneyimi ve liderliği, diğer yanda eski Milan ve PSG kalecisine kıyasla kendine daha çok güvendiği bir dönemden geçen bir kaleciye yönelme ihtiyacı var. Mancini ne yapacak?